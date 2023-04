Max Verstappen se ha convertido en el gran dominador de la Fórmula 1 en los últimos tiempos. A los mandos del Red Bull, el neerlandés ha logrado dos mundiales de manera consecutiva y este año ha empezado como terminó el anterior. No obstante, el vigente campeón del mundo está muy molesto con la introducción de las carreras al sprint y ha mandado un mensaje a la organización amenazando con su retirada de la F1 si siguen por este camino.

«Incluso si cambias el formato, no creo que esté en el ADN de la Fórmula 1 hacer este tipo de carreras de velocidad. Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no estaré aquí por mucho tiempo. No disfruto nada del nuevo formato, para mí, en un sprint se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras», dijo el líder del Mundial tras la polémica generada por la resalida en el GP de Australia cuando quedaban dos vueltas para el final de la carrera.

Respecto al calendario, Verstappen también criticó el aumento del número de grandes premios siendo el año que más carreras hay en la historia de la competición, con un total de 23 pruebas: «Con el aumento del calendario de F1 en los últimos años con carreras adicionales, se teme que el calendario se esté sobresaturando».

En declaraciones a Motorsport Week, Max Verstappen sugirió que si la F1 quiere priorizar la emoción debería eliminar los entrenamientos de los viernes y hacer un gran premio de dos días: «No soy un aficionado de tener fines de semana con el nuevo formato en absoluto. Cuando hacemos ese tipo de cosas, el evento pasa a ser muy intenso y nosotros ya estamos haciendo muchas carreras. No creo que sea la forma más correcta de hacer las cosas, pero sí entiendo que quieran hacer más interesantes todos los días de acción en pista».

En última instancia, Max reconoció que a este paso alcanzarán los 25 grandes premios por temporada. «Vamos a llegar a temporadas en las que acabaremos teniendo hasta 25 carreras. Ya si tenemos en cuenta a los lugares que vamos a ir, si empezamos a añadir más acción con un sprint, no es rentable para mí de ninguna forma», concluyó.