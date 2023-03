Alarma en Red Bull: un virus estomacal retrasa el viaje de Verstappen a Arabia Saudí

Las alarmas se han encendido en Red Bull. Un virus estomacal ha obligado a retrasar un día el viaje del vigente campeón y líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, al Gran Premio de Arabia Saudí. La Federación Internacional de Automovilismo ha dado permiso al neerlandés para que no acuda hasta el viernes al circuito de Jeddah debido a su estado físico. El propio piloto ha tranquilizado al asegurar que estará a punto el viernes para disputar los entrenamientos libres de la segunda carrera del año.

«Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!», explicó Verstappen en sus redes sociales. «Max ha estado sufriendo de una enfermedad estomacal en los últimos días y, con el consentimiento de la FIA, no estará presente en la pista hoy. Que te mejores, Max», añadió su escudería.

Feeling fine again, after not being fit for a few days because of a stomach bug. Therefore, I unfortunately had to postpone my flight for a day, so I won't be on the track until Friday. See you in Jeddah!

