El arma secreta del Aston Martin de Fernando Alonso para cazar a Red Bull

Con una sola carrera disputada, Aston Martin ya es por derecho propio la escudería sorpresa del Mundial de Fórmula 1. Pero el margen de crecimiento de la escudería de Fernando Alonso sigue siendo enorme, mucho mayor que el de sus rivales. ¿Y cuál es el principal motivo que sustenta ese argumento? La elevada cantidad de tiempo que dispone para emplear el túnel de tiempo, muy superior a la que disponen Red Bull, Ferrari y Mercedes debido al reglamento de la F1, pensado para que se igualen las fuerzas entre los distintos competidores.

La Fórmula 1 distribuye las horas que se pueden trabajar en el túnel de viento en función de la posición de cada escudería en el último Mundial de constructores. De esta forma, la séptima posición que cosechó Aston Martin en el último campeonato puso en sus manos un total de 400 horas para realizar todas esa labor fundamental para mejorar el coche hasta el próximo 30 de junio. La cifra por sí sola puede no decir mucho, pero al compararla con el tiempo concedido a otros equipos se entiende su valor.

De esta forma, Aston Martin tiene un 60% más de horas de túnel de viento a su disposición respecto al único equipo pudo superarle en el Gran Premio de Bahrein, Red Bull. Como vigente campeón del mundo, el equipo de Max Verstappen tiene menos horas que todos sus rivales y, además, su tiempo se ve aún más recortado por una sanción que arrastra por superar el límite presupuestario el año pasado. Realizado el ajuste, Red Bull apenas dispone de 252 horas de túnel de viento durante la primera mitad del año. La friolera de 148 horas menos respecto a Aston Martin.

