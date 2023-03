Verstappen se lleva la pole en Bahrein con Sainz cuarto y Alonso quinto

Max Verstappen volvió a poner tierra de por medio en la primera clasificación de la temporada. Cuando todo parecía que el poderío de Red Bull podía verse comprometido, llegó el campeón del mundo para disipar todo tipo de dudas. El holandés se llevó la pole, con Checo Pérez segundo, pero sobre todo con un grandísimo papel de los pilotos españoles. Carlos Sainz fue cuarto, por detrás de Leclerc y un Fernando Alonso, quinto, que colocó su Aston Martin por delante de los Mercedes.

Este primer Gran Premio de la temporada 2023 se antojaba como uno de los más emocionantes de la historia. Y Fernando Alonso era el principal valedor de esta emoción. Su Aston Martin dio licencia para soñar a todos los aficionados a este deporte que, tras 10 años en el ostracismo, el asturiano volvía a tener un monoplaza apto para pelear con los más fuertes. Nadie lo esperaba hace varios meses, pero la realidad es que el AMR23 se ha erigido como el coche revelación de la plantilla.

La Q1 comenzó con un contratiempo inesperado que provocó la bandera roja en pista. Problemas para Ferrari. Y es que, en el primer intento, el SF-23 de Charles Leclerc perdió varias piezas en la primera recta del circuito, quedándose sobre el asfalto. No obstante, el problema no fue a mayores porque dicha bandera fue retirada a los pocos minutos y el monegasco pudo clasificarse para la Q2. La primera tanda estuvo marcada por la máxima igualdad entre Red Bull, Ferrari, Mercedes y, cómo no, el Aston Martin de Fernando Alonso.

Entre todos ellos, del primero, marcado por Sainz, al décimo, Checo Pérez, sólo había una diferencia de cuatro décimas. Se venían emociones fuertes para la Q2. McLaren se llevaba el primer fiasco de la temporada quedando Piastri eliminado en las primeras de cambio, al igual que Gasly, De Vries, Magnusen y Sargeant.

La Q2 ya eran palabras mayores. Fue ahí cuando los pilotos ya sacaron todo sin esperar a la tanda definitiva. Verstappen marcaba el mejor tiempo dle día (1:30.503) y mejor que el de la pole del año pasado, tiempo que después sería batido por Leclerc (1:30.282). Y quedaba todavía la Q3. Pero la gran sorpresa era Mercedes, que había estado escondido en todas las sesiones de entrenamientos, pero tanto Russell como Hamilton mostraron su tremendo potencial y dejaron claro que eran un rival a tener en cuenta.

La diferencia era mínima entre los favoritos. Tan solo tres décimas entre Leclerc, primero y Alonso, sexto. La emoción era máxima y los pronósticos eran imposibles de predecir. Cualquiera podía llevarse el gato al agua. Albon, Tsunoda, Zhou, Bottas y Norris eran los siguientes eliminados en esta segunda tanda

Una Q3 histórica

Y llegó el momento de la verdad. Los favoritos luchaban por la primera pole del año. Podía ser Verstappen, podía ser Sainz, podía ser Hamilton… y también podía ser Fernando Alonso, por qué no. Qué igualdad, qué lucha, qué emoción. Adivinar el ‘poleman’ resultaba un imposible. 12 minutos para conocer el orden de salida y se veían las caras de tensión en los pilotos.

Verstappen era el primero en poner la bandera y marcaba sectores morados en su primer intento de la Q3. El vigente campeón del mundo marcaba el mejor tiempo del fin de semana (1:29.897 ), y Leclerc, otro de los que eran favoritos, no podía con él, quedándose a una décima del mejor tiempo. Por parte de Alonso, que sólo tenía un juego de neumáticos blandos, marcaba el quinto mejor tiempo por delante de Russell y Hamilton. Carlos Sainz, que vino siendo muy fuerte , no pudo arrebatarle la primera posición y se clasificó en cuarta posición por detrás de su compañero y los dos Red Bull.