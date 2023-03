Fernando Alonso: «Es cuestión de tiempo que Aston Martin pueda desafiar a los mejores equipos»

Fernando Alonso marcó el tiempo más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. El piloto asturiano, a bordo de su AMR23 de Aston Martin, fue más rápido que los Red Bull y desató la locura entre su afición. Aún así, Alonso dejó claro que hay que esperar y que no está pensando en la pole.

«Bueno, veremos qué sucede en el primer par de carreras. Por el momento son solo buenas sesiones de pruebas. Creo que Lawrence tiene esta visión en todo lo que hace. Es muy difícil ver a Lawrence Stroll fallando en algo que tiene en su visión. Creo que es cuestión de tiempo que Aston Martin pueda desafiar a los mejores equipos», afirmaba el piloto español.

Fernando Alonso también fue preguntado por si estaría decepcionado de no conseguir la pole en el Gran Premio de Bahrein este sábado y el piloto asturiano fue muy claro: «No no, no estoy pensando tan alto».

«Estamos en un proceso muy interesante con un coche completamente nuevo, un nuevo departamento técnico y muchas cosas que estamos aprendiendo, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Por el momento, todavía no nos centramos mucho en los tiempos. Tenemos que mejorar algunas cosas en el coche en términos de puesta a punto, pero también es muy pronto. Incluso en las reuniones, en el enfoque de las carreras, todavía estamos cambiando muchas cosas y tratando de reforzar el equipo en todas las áreas, no solo en el rendimiento del coche. Va a ser un proceso muy interesante, pero creo que el equipo está aprendiendo todos los días», contaba Fernando Alonso a los medios tras los segundos entrenamientos libres en Bahrein.

«Bueno, obviamente, es otro paso en la dirección correcta. El feeling con el coche es bueno, pero tenemos que esperar y ver. Ha sido una gran sesión porque era la primera vez que compartíamos sesión a la misma hora con todos y ha ido bien, el equipo está haciendo un trabajo asombroso y estamos contentos», culminaba el piloto de Aston Martin.