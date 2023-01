Massa vuelve a atizar a Alonso: «Fue mi compañero más difícil, partió al equipo por la mitad»

Felipe Massa y Fernando Alonso fueron compañeros de equipo en Ferrari durante cuatro años, pero el ex piloto de Fórmula 1 no deja escapar una sola oportunidad para recordar que aquel periodo le pareció una eternidad. Una década después de que acabara aquella convivencia en la escudería italiana, el brasileño ha vuelto a acusar al español de ser un mal compañero de equipo, incluso el más complicado de toda su carrera.

«Fue mi compañero más difícil. Es un piloto increíble, no se puede decir nada en eso, pero fue bastante difícil trabajar juntos dentro del equipo. Hizo que el equipo se partiera por la mitad y eso no fue bueno para el resultado final. Además, eso acabó provocando que yo no me sintiera lo suficientemente fuerte para trabajar, para hacer que el equipo me escuchara. Fue bastante difícil, pero al final fue un proceso de aprendizaje», rememoró Massa.

Por contra, el paulista, que se retiró de la Fórmula 1 en 2017, recuerda con mucho más aprecio a otro campeón mundial con el que compartió labores en Maranello. «Ser compañero de Michael Schumacher fue algo grandioso, una gran experiencia. Aprendí mucho de él. Era un piloto increíble y trabajamos juntos, muy unidos. Tuve la suerte de formar parte de esa experiencia», contrapuso.

A la hora de repasar el resto de su carrera, Massa reconoció que la única espina que le ha quedado es el campeonato de 2008, que se le escapó en el último suspiro frente a Lewis Hamilton y por un solo punto de diferencia. «Disfruté de muchos buenos momentos y creo que la Fórmula 1 fue una gran experiencia en mi vida. Lo único que pediría cambiar es haber acabado aquel Mundial con un punto más. Pero eso no sucedió por una razón y, al final, en realidad no cambió mi vida», reflexionó en declaraciones al medio polaco SwiatWyscigow.pl.