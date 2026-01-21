Estas son las normas que la IFAB podría introducir antes del Mundial 2026

La IFAB sigue intentando mejorar el reglamento del fútbol y después de su última reunión han decidido descartar la conocida como ley Wenger, que buscaba modificar el fuera de juego. Era uno de los cambios que más polémica suscitaban entre los estamentos del fútbol y los aficionados. Sí que se ha acordado establecer varias normas, que podrían entrar en vigor para el Mundial del próximo verano, siempre que se aprueben en junio.

La nueva normativa sobre el fuera de juego que se quería implantar por idea de Arsène Wenger. El ex entrenador francés quería cambiar radicalmente el fútbol tal y como lo conocemos, con una normativa sobre el fuera de juego en la que se tomaran puntos de referencia para valorar la posición antirreglamentaria de un jugador totalmente distintos a los actuales. Se mantendría la parte del cuerpo más retrasada del defensor pero en lugar de tomar la parte más adelantada del atacante, se tomaría la parte más retrasada de su cuerpo.

Es decir, podría tener todo el cuerpo en lo que hoy sería fuera de juego que, en caso de que coincidiera una pequeña parte en línea con el defensor, estaría habilitado según esta idea de Wenger. Era un cambio radical al juego tal y como le conocemos y, tras varios años en estudio y de realizar diversas pruebas, ha sido descartada su aprobación. Al menos, a corto plazo.

Cambios en el reglamento que planea la IFAB

Los cambios que sí que se someterán a votación y que podrían llegar muy pronto son cuatro. Dos de ellos están relacionados con las jugadas a revisar por el VAR, cuyos supuestos se ampliarían. Uno de los objetos a revisar sería los saques de esquina, para evitar que se señalen en lugar de saques de puerta o viceversa, aunque siempre que sea algo evidente y que lleve poco tiempo. La otra, más lógica, es la revisión de las segundas amarillas.

Además, quieren que haya cuenta atrás con saques de banda y de puerta, como sucede ya cuando los porteros tienen el balón en su poder, que deben ponerlo en juego antes de ocho segundos para evitar que se les sancione con un córner en contra. No será la única medida que se tomará con el fin de evitar las pérdidas de tiempo.

Todos los jugadores que sean atendidos sobre el campo, deberán salir del terreno de juego y esperar unos segundos para volver a entrar. Deesta forma, si un jugador realmente tiene que recibir atención médica, la precisará durante ese tiempo y, si su única motivación es dejar que corra el reloj, dejará unos segundos a su equipo en inferioridad numérica.