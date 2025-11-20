España – República Checa Copa Davis, en directo: dónde ver gratis el partido de Carreño vs Mensik en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online los partidos de los cuartos de final de la Copa Davis 2025 del España - República Checa
El equipo español, capitaneado por David Ferrer, espera llevarse el triunfo para avanzar a semis de la Copa Davis 2025
Hay que recordar que Carlos Alcaraz fue baja de última hora por lesión
La fase final de la Copa Davis 2025 comienza para el equipo español que dirige David Ferrer y tendrán que enfrentarse al combinado checo para buscar un puesto en unas semifinales en las que ya están Bélgica e Italia. Sin Carlos Alcaraz parece que será más complicado para el combinado nacional, pero la fe de los que representarán al país en este mítico torneo está intacta para pelear por la Ensaladera. Te narramos en directo y en vivo online todo lo que suceda en los partidos que se jugarán en el España – República Checa.
España – República Checa, en directo
Así está la Copa Davis 2025
Bélgica fue el primer equipo en meterse en las semifinales de la Copa Davis 2025, ya que su cruce ante Francia fue el que sirvió para inaugurar esta fase final de la competición. Raphael Collignon y Zizou Bergs ganaron sus respectivos encuentros y no hicieron falta los de dobles. Un día después le llegaba el turno a una Italia que no tiene ni a Jannik Sinner ni a Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli también vencieron en sus choques y certificaron el pase a la siguiente ronda. Hoy, jueves, quedan por disputarse este España – República Checa y ya por la tarde el Argentina – Alemania.
Sin Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz entró en la convocatoria realizada por David Ferrer y, obviamente, la presencia del número uno del ranking de la ATP colocaba a España entre las favoritas, pero el murciano acabó tocado en la final en Turín hace unos días y era seria duda. Unos días después anunció que sufría un edema en el isquio derecho y que tenía que renunciar a pelear por la Ensaladera en esta Copa Davis 2025, por lo que no podrá estar contra la República Checa. El equipo español lo forman Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.
¡España busca las semifinales!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de los diferentes partidos que se jugarán en el España – República Checa de los cuartos de final de la Copa Davis 2025. El combinado que capitanea David Ferrer espera poder imponerse en este duro cruce a un equipo que no lo pondrá nada fácil, pero el claro objetivo de los españoles es hacer que la ausencia de Carlos Alcaraz no se note y que así puedan clasificarse para las semifinales de este torneo, donde se verían las caras contra Argentina o Alemania.
Pablo Carreño 4-3 Mensik
¡¡Incontestable Pablo Carreño!! ¡¡Beak!! El asturiano vio ese momento de debilidad de su rival y se lanzó a por él consiguiendo romperle el servicio.
Pablo Carreño 3-3 Mensik
Sigue la máxima igualdad en Bolonia. Pablo Carreño tuvo que volver a darlo todo para llevarse el punto en su saque. Vuelve a subir a la red para superar al checo.
Pablo Carreño 2-3 Mensik
Sigue intratable el checo cuando le toca sacar. Pocas opciones le ha dado a Pablo Carreño y lo terminó con un nuevo ace.
Pablo Carreño 2-2 Mensik
Servía Pablo Carreño y no perdonó en su saque, aunque estuvo muy igualado todo este juego en el que al checo se le fueron largas varias pelotas.
Pablo Carreño 1-2 Mensik
Se mostró intratable Jakub Mensik en este juego y se lo lleva en blanco y por la vía rápida.
Pablo Carreño 1-1 Mensik
Muy bien Pablo Carreño ahora para conseguir el partido para España. Estuvo fino el español, tanto subiendo a la red como desde el fondo de la pista.
Pablo Carreño 0-1 Mensik
Punto muy igualado y largo para abrir la lata, que se acaba yendo para Mensik tras el deuce. El checo era el que estaba sirviendo y consiguió irse con cinco aces.
¡Empieza el Carreño – Mensik!
Comienza sirviendo el checo.
Calentamiento
Pablo Carreño y Mensik están calentando a la espera de que arranque oficialmente el partido.
Los himnos
En primer lugar se ha escuchado el himno de la República Checa y ahora suena el de España.
La presentación
Empiezan a entrar ya los jugadores de ambos combinados mientras son presentados por megafonía.
Seguimos esperando
Empieza el movimiento en el Super Tennis Arena de Bolonia y en breves momentos entrarán los jugadores a la pista.
El equipo español
David Ferrer convocó en un inicio a Carlos Alcaraz, pero el murciano tuvo que renunciar a jugar la Copa Davis por lesión. Es por ello que el equipo español queda así: Pablo Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.
Dónde ver por TV los partidos de la Copa Davis
Recordamos que todos los encuentros de la Copa Davis, entre ellos los de España – República Checa y este Pablo Carreño – Mensik, se podrán ver en directo a través de la plataforma de pago Movistar+, mientras que en OKDIARIO te lo narraremos gratis y en vivo online.
Pablo Carreño
El tenista asturiano será el encargado de abrir esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis y espera lograr la victoria. Horas antes del encuentro hemos charlado con él y nos ha dado su opinión sobre el equipo español. La entrevista de OKDIARIO a Pablo Carreño.
Por qué no juega Carlos Alcaraz
El tenista murciano fue baja de última hora después de perder en las ATP Finals 2025 contra Jannik Sinner y el equipo español espera no lamentar su ausencia. Por este motivo no juega Carlos Alcaraz.
El Pablo Carreño – Jakub Mensik
El partido que abrirá esta manga entre España y la República Checa en Bolonia será el duelo entre Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente se jugará el Jaume Munar contra Jiri Lehecka. Si finalmente hiciera falta, el dobles sería Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Machac y Pavlasek.
¡Media horita!
Falta apenas media hora para que empiece el primer partido de la manga que jugarán España y la República Checa en los octavos de final de la Copa Davis 2025.
Pablo Carreño 4-4 Mensik
¡Ahora es Mensik el que consigue el break! El checo fue superior en este juego y vuelve a igualar el encuentro en Bolonia.