España – República Checa Copa Davis, en directo: dónde ver gratis el partido de Carreño vs Mensik en vivo hoy

La fase final de la Copa Davis 2025 comienza para el equipo español que dirige David Ferrer y tendrán que enfrentarse al combinado checo para buscar un puesto en unas semifinales en las que ya están Bélgica e Italia. Sin Carlos Alcaraz parece que será más complicado para el combinado nacional, pero la fe de los que representarán al país en este mítico torneo está intacta para pelear por la Ensaladera. Te narramos en directo y en vivo online todo lo que suceda en los partidos que se jugarán en el España – República Checa.

España – República Checa, en directo

Así está la Copa Davis 2025

Bélgica fue el primer equipo en meterse en las semifinales de la Copa Davis 2025, ya que su cruce ante Francia fue el que sirvió para inaugurar esta fase final de la competición. Raphael Collignon y Zizou Bergs ganaron sus respectivos encuentros y no hicieron falta los de dobles. Un día después le llegaba el turno a una Italia que no tiene ni a Jannik Sinner ni a Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli también vencieron en sus choques y certificaron el pase a la siguiente ronda. Hoy, jueves, quedan por disputarse este España – República Checa y ya por la tarde el Argentina – Alemania.

Sin Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz entró en la convocatoria realizada por David Ferrer y, obviamente, la presencia del número uno del ranking de la ATP colocaba a España entre las favoritas, pero el murciano acabó tocado en la final en Turín hace unos días y era seria duda. Unos días después anunció que sufría un edema en el isquio derecho y que tenía que renunciar a pelear por la Ensaladera en esta Copa Davis 2025, por lo que no podrá estar contra la República Checa. El equipo español lo forman Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

¡España busca las semifinales!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de los diferentes partidos que se jugarán en el España – República Checa de los cuartos de final de la Copa Davis 2025. El combinado que capitanea David Ferrer espera poder imponerse en este duro cruce a un equipo que no lo pondrá nada fácil, pero el claro objetivo de los españoles es hacer que la ausencia de Carlos Alcaraz no se note y que así puedan clasificarse para las semifinales de este torneo, donde se verían las caras contra Argentina o Alemania.