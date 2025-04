Hugo 'El Loco' Gatti murió este domingo a los 80 años Desgarradora despedida de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito de Jugones' Ambos se conocían y eran amigos desde hace 18 años

Hugo El Loco Gatti murió este domingo a los 80 años por una complicación a raíz de una operación de cadera. El mítico portero argentino se encontraba en cuidados intensivos desde hace más de dos meses debido a un virus a raíz de esa cirugía. El ex guardameta se dio a conocer en España especialmente por su participación en El Chiringuito de Jugones y en otros programas previos presentados por Josep Pedrerol, que se despidió así en la pequeña pantalla.

«Nos ha dejado el Loco, nos ha dejado El Loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital intentando recuperarse, peleando para sobrevivir, y al final nos ha dicho adiós. Hace muchos años ya, 18 años hace que le conozco, cuando empezamos allá en Club de fútbol, luego Punto Pelota y El Chiringuito.

Al principio lo confundieron con el Mono Burgos, porque el loco no había jugado en España, y luego ya supieron quién era, luego ya entendieron que era un personaje diferente, imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso y un gran comunicador, y muy nuestro y un gran tímido. Antes del programa siempre se colocaba ahí detrás de las cámaras. No quería hablar con los tertulianos, no, no, él estaba ahí, ahí detrás, pensando, preparándose para el programa.

Cuando se encendía el piloto rojo, ahí aparecía el gran Loco Gatti, con toda la fuerza del mundo. Y con fuerza le hemos conocido, durante el COVID nos dio un susto grande también, pero ya no lo ha podido superar. Y aquí nos quedamos con grandes momentos, grandes momentos. Me he enfadado con él muchas veces, yo también. ‘Esto no se puede decir en la tele’. Y algunas cosas más que hemos vivido también.

Se ha enfadado ahí que se iba, en el fondo no iba a llegar a nada, pero a veces se calentaba también el Loco Gatti. El vuestro y el nuestro. Muchas noches compartidas, me llamaban de Argentina y me preguntaban cómo es posible que alguien que no haya jugado aquí sea tan conocido en España y tan querido en España. Es verdad. Nunca jugó en España, su sueño habría sido jugar en el Real Madrid.

Y Florentino, siempre Florentino. Era la persona a la que él idolatraba, Florentino Pérez, y por él, nos dijo aquí varias veces, después del COVID, que gracias a Florentino él se hizo del Real Madrid. Sufrió como futbolista. Hace algún tiempo falleció su mujer, que era muy… Su mujer era muy importante para él, muy importante. Tiene la cordura que a él le faltaba, ¿no? Que decía, esto no, Loco, esto no, esto… Él, sin su mujer, se manejaba regular. Él tenía a sus hijos también, un abrazo a toda la familia. Lucas, estuvo pendiente de él en todo momento.

A Jerónimo, a su nieto, que conocemos bien aquí también, para ti un beso enorme también. Para todos, para toda la familia de Loco Gatti. Y claro, yo me planteaba ahora, ¿qué programa hacemos hoy? ¿Qué programa toca hacer? ¿Un homenaje al Loco? Yo creo que el Loco no habría querido eso. El Loco habría querido un programa como siempre. Divertido, con debate, con emoción, con su Madrid ganando. Loco, tenemos luego un vídeo preparado para ti. ¿Qué querrías? Que el programa fuese como un programa normal. Pues dedicado a ti, amigo. Te queremos, descansa en paz».