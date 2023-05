Un derbi con cuentas pendientes

El ambiente del partido entre el Espanyol y el Barcelona será propio de un derbi. Caldeado y con una intrahistoria que no favorece a un choque tranquilo. El conjunto azulgrana tiene la oportunidad de hacerse campeón en el estadio de su eterno rival, mientras que los blanquiazules se están jugando la vida por no descender de categoría. Con todo esto y más, será un enfrentamiento con muchas cuentas pendientes.

Y es que toda esta semana se ha venido hablando sobre la posibilidad de que el Espanyol hiciera el pasillo al Barcelona siempre y cuando el Real Madrid y el Atlético no ganaran sus respectivos compromisos ligueros previos a este derbi. El conjunto perico parecía no estar por la labor de llevar a cabo este acto que Xavi Hernández consideró en rueda de prensa como «un acto de respeto y admiración» y que él siempre «lo haría.

Antes, Sergi Darder, capitán del Espanyol, guardaba silencio sobre esta posibilidad: «No se ha hablado de ello en el vestuario, nosotros pensamos en lo nuestro. Yo tengo mi idea y me la voy a guardar para mí. Pero si ganamos, me da igual todo lo demás. Confiamos también en que el Madrid gane porque juega contra un rival directo nuestro».

Pero este no era el único punto de fricción entre ambos equipos. El Barcelona, en el partido de ida disputado el pasado 31 de diciembre en el Spotify Camp Nou, negó la entrada a los aficionados visitantes con simbología de su equipo. Esta decisión no gustó nada a su vecino y decidió aplicarlo de la misma manera para este partido. «De manera recíproca, y como se informó en su día, el Espanyol no permitirá el acceso a los aficionados del Barcelona que hayan adquirido o vayan a adquirir entradas para el derbi que luzcan algún símbolo del equipo visitante: bufandas, camisetas o cualquier otro elemento con los colores del equipo rival», informaba el club periquito.

Sin comida de directivas