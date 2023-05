Xavi: «El pasillo es un acto de respeto y admiración, yo lo haría siempre»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación antes del derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona en Cornellá que puede dar el título de Liga a los culés cuatro años después del último cosechado. Sería la primera Liga que alza el técnico egarense desde el banquillo. También valoró las salidas de Mateu Alemany especialmente la de un Sergio Busquets que calificó como el «el mejor mediocentro que hayan visto mis ojos».

Alirón ante el Espanyol

«La primera oportunidad que tenemos de ganar la Liga. Estamos muy ilusionados por ganar esta Liga. Encima un derbi. Esperamos un Espacio muy agresivo. Están haciendo las cosas bien, tienen un entrenador muy capaz, han fichado a un gran entrenador. Es un equipo muy competitivo».

Ganas de título

«Tenemos unas ganas e intensidad muy. buenas para ganar esta Liga. Es un trofeo muy importante para el club. Sería una gran temporada ganando la Liga. Nos va la vida en este partido. Si el Espanyol va a muerte, nosotros también».

Ganar en el derbi

«Nos motiva ganarla, independiente del rival. Es un derbi y es una motivación extra. No ganaremos la liga contra el Espanyol sino contra todos los rivales que hemos jugado. Es un título extraordinario. Nos hace mucha ilusión».

Controlar las emociones

«El tema emocional también pesa. Será un partido caliente. Siempre un derbi es caliente. Será un partido de mucha intensidad. Tenemos que hacer las cosas bien. Es un rival que es una sorpresa que esté tan abajo».

Busquets

«Para el Busi personalmente es muy importante. Marchar ganando títulos, siendo titular e importante, creo que ha tomado una buena decisión. Es el capitán y es importante en el vestuario. Creo que marcha valorado, muy bueno para él. Respeto todas las decisiones. Para mí ha sido a parte de un amigo, es el jugador más inteligente con el que he jugado al fútbol. Ha sido un ejemplo siempre».

Mateu Alemany

«Es un poco parecido a Busi, perdemos un activo muy importante. He estado muy a gusto con él .Ha sido una persona capital con el club. Es una baja importante, tiene una propuesta importante y ha decido esto. Le deseamos lo mejor. Trabajará hasta verano. Le deseamos lo mejor porque ha sido un placer trabajar con él».

Fin e inicio de era

«Estamos empezando una era. Cuando se va Busi siempre hay noticias del medio campo que formamos. Esa era tan buena. Ojalá futbolistas como Gavi o Pedri nos puedan superar. Ojalá nos superen. Hay una hornada buena de jugadores de la casa. Estamos empezando una nueva era».

Jordi Cruyff

«Le tengo una confianza tremenda. Es una persona muy leal, válida, capaz… él tiene que decidir cómo queda todo. Jordi ha sido una pieza importantísima, trascendental, me ha ayudado muchísimo. Tanto si se queda como si se va, se debe valorar muchísimo. Esto es decisión del presidente, estamos pendientes aún de la Liga, y después decidiremos. Tendremos que reestructurar el área deportiva y veremos cómo queda. No hay nada decidido».

Ter Stegen

«Ha recuperado su nivel. Es un futbolista fantástico, top mundial. Le hemos intentado dar toda la confianza. No sólo es importante en la portería, trascendente también en la salida de balón. Es muy bueno, espectacular como portero».

Título en Cornellá

«Pesa mucho más ganar La Liga. Será un plus para los culés. Valoramos el trabajo general y no ganarlo en el campo del Espanyol, para los culés será un plus seguro».

Descanso

«Pensamos en ocho días de descanso y al final le dimos cinco hablándolo con los preparadores físicos».

Pasillo

«El año pasado lo comentamos. Al Betis le hicimos el pasillo. Yo se lo he hecho al Real Madrid en el Bernabéu. Es respeto al ganador. Se tienen que dar muchas cosas para que el Espanyol nos haga el pasillo. Yo lo haría siempre».

¿Relevo de Busquets en La Masía?

«Siempre priorizamos lo que hay en casa. Lo que viene de fuera tiene que ser mejor que lo hay en casa. Lo que hay en el Barça B y juveniles. La prioridad es lo de casa. Cuando no hay, o creemos que no lo hay en casa, hay que ir fuera».

Deco

«Esas son hipótesis, no hay nada decidido. De momento no hay nada. Lo único que Mateu se marcha».

Piqué

«En el caso de Gerard es una retirada. En caso de ganar La Liga claro que le avisaremos».

Dembélé

«Está bien. Está al cien por cien. Ha entrenado muy bien esta semana. Él también. Mañana decidiremos».

Busquets, el mejor

«Sin ninguna duda, Busquets se merece estar en la mesa de los mejores mediocentros. Es el mejor mediocentro que hayan visto mis ojos, el más inteligente que he visto en mi carrera deportiva. Cuando no estaba entre los nominados para el Balón de Oro me parecía una injusticia».

El rol de Busquets

«Encontrar una pieza que se asemeje. No variamos mucho con o sin Busi. Tenemos una idea y modelo de juego y este perfil tiene que hacer muchas cosas bien. Cuesta encontrar pero haremos un buen trabajo para que el sustituto sea idóneo».

Título más importante de España

«Estoy muy motivado de ganar la Liga. Tenemos muchas ganas de ganar esta Liga. Es un paso importante en mi carrera como entrenador, seguimos en construcción. Ganar Liga y Supercopa es una gran temporada».