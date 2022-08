Este lunes volvió El Chiringuito a la pequeña pantalla y el programa fue presentado por Edu Aguirre. Josep Pedrerol entró por teléfono a la media hora y explicó el motivo de su ausencia, un bombazo que supondrá «un antes y un después» en el que está trabajando estos días y que está cerrado «a falta de unos flecos», generando una gran expectación entre la audiencia y sus seguidores en redes sociales. «Hay una explicación de por qué no estoy hoy. No es por el ‘jet-lag’, sino porque estamos trabajando en algo muy importante para este programa. Y que espero comunicar el domingo», dijo.