Bombazo en Inglaterra: ¡Casemiro anuncia que se marcha del United!

Carlos Henrique Casemiro ha anunciado este jueves que se marchará del Manchester United al término de la presente temporada. Un auténtico en bombazo en la Premier League, ya que el centrocampista brasileño (33 años) es uno de los mejores centrocampistas de la liga inglesa. El ex del Real Madrid ha comunicado su decisión mediante un emotivo vídeo con un mensaje adjunto en sus redes sociales.

Así fue la despedida anticipada de Casemiro a la afición del United: «Saber cuando las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por esta insignia y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre red devil».

Casemiro fichó por el United en el verano de 2022 después de ganar su quinta Champions League con el Real Madrid. El club británico pagó alrededor de 80 millones de euros por el brasileño y cuando finalice el curso dirá adiós tras cuatro temporadas. El centrocampista ha sido uno de los jugadores más constantes de un equipo sumido en una crisis brutal.

Desde que Casemiro llegó al United, pese a que Erik Ten Hag se mantuvo dos años y medios, han pasado cinco entrenadores por el banquillo de Old Trafford. El último cambio se produjo hace pocos días cuando Rúben Amorim fue destituido por Darren Fletcher en primer lugar como interino y ahora por Michael Carrick, leyenda del United.

Casemiro, un fijo en el United

Hasta el momento, Casemiro ha jugado 146 con el conjunto de Mánchester, en los que ha marcado 21 goles, cuatro de ellos esta temporada, y repartido 13 asistencias. Los motivos de su marcha se desconocen, ya que por edad y nivel podría seguir perfectamente en el fútbol de élite de la Premier. El brasileño ha sido un fijo para sus entrenadores en la posición de pivote y a partir de la próxima campaña buscará nuevos retos.