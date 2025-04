Casemiro rompe otro récord en el United: nadie lo había hecho en 17 años

Carlos Henrique Casemiro es el guía del United y el pilar fundamental sobre el que se sostiene el equipo entrenado por Ruben Amorim. Este domingo batió un nuevo récord en Old Trafford, uno que además de estar intacto durante 17 temporadas demuestra su polivalencia como centrocampista que da una seguridad inmensa a la defensa. Con 33 años, el ex del Real Madrid logró hacer hasta 11 robos de balón en un sólo partido de la Premier, el derbi de Mánchester contra el City, una estadística que no se veía desde 2008 con otro mito de los red devils, Patrice Evra.

De hecho, ningún otro jugador de las cinco grandes ligas de Europa habían alcanzado dicha cifra de robos en un único encuentro durante esta temporada. Una machada sólo a la altura de Casemiro, un jugador capital en el United, donde este curso ya ha jugado 33 partidos, en los que ha marcado tres goles. El brasileño es la pieza clave de su equipo y sin él la medular no tendría ningún tipo de sentido.

Casemiro brilló en la sombra en un descafeinado empate a nada (0-0) en el derbi entre United y City. Mereció más el equipo de casa, pero fue incapaz de dar una tarde de diversión a su afición, en medio de una campaña irregular en la Premier aunque muy viva en la Europa League, donde se miden la próxima semana al Lyon en la ida de los cuartos de final. Los red devils gozaron de las mejores ocasiones en el primer tiempo y, en el segundo, metieron atrás a su vecino, un City que echó de menos al lesionado Erling Haaland.

Casemiro luce en la sombra

A los problemas de un curso para olvidar, el City añade ahora la baja del delantero noruego, capaz de encontrar soluciones a cualquier día espeso. Sin embargo, sin esa referencia, a los de Pep Guardiola no les quedó más que sufrir y defender un punto con el que se ven quintos en la tabla, a un punto de la zona Champions.