Beyoncé incendia el paddock de la Fórmula 1 en Las Vegas

Beyoncé revolucionó el paddock de la Fórmula 1 en Las Vegas el pasado fin de semana. La superestrella, conocida por marcar tendencia dentro y fuera del escenario, aprovechó la celebración del Gran Premio para disfrutar del automovilismo y decidió dejar huella entra los presentes y los telespectadores, pues brilló con luz propia con sus diversos y ajustados outfits.

Desde su llegada al circuito, Beyoncé atrajo todas las miradas. Cada cámara , cada aficionado y cada miembro del paddock se detuvo por un instante, como si la diva hubiera detenido el tiempo. A lo largo del día, la artista desfiló con varios conjuntos que demostraron su inigualable habilidad deslumbrar, ya sea con su voz o con su mera presencia en el paddock, aprovechando la ocasión para cambiar los vestidos por los monos de automovilismo.

La Fórmula 1 en Las Vegas ya es, de por sí, un evento construido para asombrar. Pero la participación de Beyoncé le añadió un matiz inesperado. Sus outfits ajustados, lejos de ser simples elecciones estéticas, fueron el símbolo perfecto de una artista que domina el lenguaje visual tanto como el musical. Una Beyoncé que incendió el paddock y que sigue revolucionando las redes sociales horas después del Gran Premio.

Beyoncé looking amazing at the F1 Grand Prix 😍 pic.twitter.com/2GB0FJ1vyn — Complex Music (@ComplexMusic) November 23, 2025