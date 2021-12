La ya anunciada retirada del Kun Agüero compromete más si cabe la situación ofensiva del Barça. Era una realidad incluso antes de conocer los problemas cardíacos del delantero argentino, existía la necesidad de reforzar esa parcela y el club trabajaba para encontrar algún jugador que encajara en todos los parámetros, tanto en los deportivos ahora de la mano de Xavi Hernández, como en lo económico. Uno de los nombres que estuvo y está sobre la mesa es el de Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Arsenal con el que ya se coqueteado en alguna ocasión.

Desde el club se está estudiando a conciencia todo el mercado, viendo las posibilidades existentes y prestando especial atención a los jugadores a los que Xavi Hernández ha sugerido, como puede ser el caso de Ferran Torres, una de las prioridades del egarense para reforzar los extremos tan castigados en la plantilla en estos momentos. Pero el entrenador tiene claro que también son necesarios hombres de gol, delanteros que encajen en el estilo culé y que puedan mejorar lo presente: ahí entra de lleno Aubameyang.

Pese a las limitaciones económicas que presenta el Barça, no son pocos los nombres que se han puesto a tiro a los blaugrana. Timo Werner y su escasez de minutos en Londres abrió una posibilidad que en otras circunstancias sería imposible. Se preguntó por él al Chelsea y la posibilidad de traerlo como cedido. También sonó hace días el nombre de Edison Cavani, con el que se ha negociado de hecho por una circunstancia similar a la del alemán, la falta de minutaje con el Manchester United. La tercera opción se ha vuelto a abrir estos días con Aubameyang.

El delantero gabonés vive un momento muy delicado en el Arsenal, con el que definitivamente ha roto relaciones tras los últimos acontecimientos. El club gunner ha retirado la capitanía al futbolista alegando problemas disciplinarios. Al parecer, el quid de la cuestión llegó cuando el delantero pidió permiso al Arsenal para viajar y estar con un familiar que padece una enfermedad grave y llegó más tarde de lo previsto. En estos momentos está apartado del equipo para el próximo partido y en Londres se apunta a que el jugador no está comprometido con el actual proyecto de los gunners.

El jugador ya tuvo un amago de abandonar el club el pasado verano, pero acabó renovando con el Arsenal hasta 2023. Aubameyang intentó salir pero no cuajó ninguna de las opciones que él contemplaba por lo que decidió continuar. Unos meses más tarde de todo esto, el delantero está desencantado en la ciudad y en el club y busca otros objetivos, más tras los últimos acontecimientos que ha terminado por romper la relación con el Arsenal.

Ahí aparece el Barça, que tiende su brazo al jugador y abre una posibilidad para que salga este próximo mes de enero rumbo a España. No es la primera vez que hay contactos entre ambos, ya hace varios mercados, se intentó firmar al delantero gabonés sin éxito. No cuajó pero existía predisposición por ambas partes. No ha cambiado ese deseo entre ambas partes aunque el club culé no es el único que está posicionándose ante la posible salida del jugador, la Juventus también habría preguntado por su situación.

Ya depende del Barça hasta dónde es capaz de llegar por Aubameyang. Las necesidades son altas pero las posibilidades económicas son escasas, más bien limitadas. El club ya hizo pública su situación con el límite salarial, casi copado tras la inscripción de Xavi Hernández y su cuerpo técnico tras la destitución de Ronald Koeman, que no fue precisamente barata. El golpe de quedar apeado de la Champions League también se hace notar, un fuerte ingreso que no entrará y se transformará en pérdidas.