Gavi, la joven estrella del Barcelona, tiene tres ofertas de grandes clubes de la Premier según adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. «La gran perla del Barça es Gavi, además de Pedri. Termina contrato en 2023 y tiene una cláusula de rescisión ridícula para el jugador que es: 50 millones de euros. Hay tres equipos de la Premier que le están tirando los tiros a Gavi: Manchester City, Liverpool y Chelsea», desveló el director de OKDIARIO.

El centrocampista de 17 años, que termina contrato en junio de 2023 y está negociando con el Barça para ampliarlo, es objetivo de Liverpool, City y Chelsea. Los tres clubes están dispuestos a ponerle sobre la mesa a Gavi un megacontrato con el que el club azulgrana, a día de hoy, no puede competir en términos económicos.

Gavi finaliza su vinculación con el Barcelona en junio de 2023 y su cláusula es de 50 millones, una cifra más que asumible para estos tres trasatlánticos de la Premier, más aún teniendo en cuenta la insultante juventud del futbolista. Laporta lleva desde noviembre negociando su renovación a marchas forzadas para blindarle como a Pedri y Ansu Fati.

Sin embargo, la situación no es fácil ni para el Barcelona ni para Gavi, que tiene la sartén por el mango en las negociaciones, porque si no llegan a un acuerdo antes de junio, sólo le quedará una temporada para ser libre al final de esta, por lo que el club azulgrana se podría ver obligado a escuchar ofertas por el centrocampista si no quiere que se marche gratis un año después.

Las ofertas de la Premier

El agente de Gavi, el ex jugador del Barcelona Iván de la Peña, tiene sobre la mesa el interés de tres equipos de la Premier, Liverpool, City y Chelsea, dispuestos a ponerle un supercontrato y está manejando el asunto con discreción. La prioridad del chico es seguir en el Barça, donde debería tener un rol importante en la reconstrucción del equipo, pero si el club azulgrana no mejora su contrato podría emprender la aventura de la Premier.

La explosión prematura de Gavi le ha llevado a ser un fijo en la selección absoluta de Luis Enrique saltándose todos os pasos previos. El chico respondió a la confianza del seleccionador con una actuación estelar en la UEFA Nations League y atrajo para sí el foco de todos los grandes del fútbol mundial.