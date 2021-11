El Manchester United se ha cargado a Ole Gunnar Solskjaer, que no se volverá a sentar en el banquillo de los Red Devils pese a la cercanía del decisivo duelo de Champions League ante el Villarreal. El entrenador noruego ha sido destituido debido a los nefastos resultados y su mala relación con algunas de sus estrellas, y va a ser Michael Carrick quien ocupe de manera interina su lugar en el banquillo. Sin embargo, es una decisión temporal y empiezan a sonar nombres para hacerse cargo del United.

Lo que nadie esperaba es que Cristiano Ronaldo, según informa Sky Sports, haya puesto sobre la mesa la opción de Luis Enrique. Tal y como asegura el citado medio, el futbolista portugués ha pedido a la directiva de Old Trafford que sea el técnico español el sustituto de Solskjaer porque considera que con el asturiano el equipo puede enderezar el rumbo y pelear de tú a tú en la Premier con el City, el Chelsea y el Liverpool, además de hacer un buen papel en Europa.

Cristiano Ronaldo is keen for current Spain boss Luis Enrique to replace Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports News has been told.

