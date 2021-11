El calvario de Pedri parece que no tiene fin. El centrocampista canario, según informan desde Barcelona, ha recaído de su lesión y podría estar un mes más de baja. El ex futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas se lesionó ante el Bayern en la Champions League y desde entonces no ha tenido minutos en el cuadro azulgrana.

El pasado 14 de septiembre Pedri volvía de sus vacaciones y participaba en el choque de Champions en el que los azulgranas caían derrotados por 0-3 en el Camp Nou frente al Bayern de Múnich. Además de la goleada, el mediocentro azulgrana sufría una lesión que le ha mermado gravemente esta temporada.

Pedri sufría una rotura en el cuádriceps de su pierna izquierda y se perdía los siguientes partidos y también dos ventanas internacionales en las que Luis Enrique no pudo convocarle. Dos meses después de caer lesionado, todo apuntaba a que el regreso del tinerfeño estaba cerca, pero, según Esport3, habrá que esperar.

Y es que Pedri habría vuelto a recaer de esa rotura en el cuádriceps y estará un mes más en el dique seco. Muchos achacan estos problemas físicos a la larga temporada pasada, donde no faltó prácticamente a ningún partido con el Barça, sumado a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos. Por fortuna para los azulgranas ha emergido la figura de Gavi, que es la nueva sensación en el Camp Nou y ahora los aficionados tendrán que esperar para ver a sus dos perlas juntos en el campo.