A falta de mes y medio para que Pedri cumpla los 19, el centrocampista canario del Barcelona continúa firmando un año impropio de un chaval de su edad. En el Barcelona es un fijo de Ronald Koeman, como también lo es con Luis Enrique en la selección española. El futbolista de Tegueste lo juega todo y desprende esa técnica mágica con la que ha cautivado a todos, incluido a las organizaciones más importantes que reparten los galardones más prestigiosos, como el del Balón de Oro, del que es uno de los 30 afortunados a llevarse el premio.

Mientras los chavales de 18 años se debaten qué carrera estudiar o qué hacer con su futuro, Pedri ya está pensando si su modelito para la gala del Balón de Oro será llamativo a lo Dani Alves o algo más clásico, más en su línea. Y es que la última gran noticia que ha recibido el ex futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas es que ha sido seleccionado por France Football como uno de los 30 mejores jugadores del año. Estos seleccionados optan a llevarse a su casa el mítico Balón de Oro.

Esta nominación culmina un año de ensueño para el centrocampista del Barcelona. Cierto es que no entra en ninguna quiniela para ganar el Balón de Oro, pero el simple hecho de estar ahí junto a los mejores futbolistas del mundo no es cosa baladí. Colarse en esta lista demuestra el gran año que ha firmado en el conjunto azulgrana y el combinado nacional, pero no es el único galardón al que opta. El trofeo Kopa, también entregado por France Football, y el Golden Boy, de Tuttosport, parecen esperar al canario, que es el gran favorito para llevarse esos dos títulos individuales que se entregan al mejor futbolista joven a su casa.

Estas nominaciones a premios tan relevantes en el mundo del fútbol es la guinda de un pastel que comenzó a hacerse hace un año. Comenzaba una nueva temporada y se incorporaba a las filas del Barcelona. Ronald Koeman ni conocía a Pedri. Se barajaba una cesión, pero desde los primeros entrenamientos mostró algo diferente al técnico holandés, que no dudó en contar con él de cara a ese curso.

Pedri debutó ante el Villarreal y desde ahí no dejó de jugar ni un solo partido hasta la penúltima jornada. Ni en Liga ni en Champions ni en Copa del Rey faltó, sólo en el último encuentro del campeonato liguero…y fue por descanso. A pesar de comenzar jugando por la banda izquierda, el de Tegueste acabó haciéndose con la parte central, donde exhibió su mejor nivel y zona del campo en la que logró formar una sociedad fantástica con Leo Messi. Lástima que sólo duró una temporada.

Acabó la temporada con su club y acudió a la llamada de Luis Enrique para disputar la Eurocopa. El seleccionador asturiano ya había contado con él en los parones durante el curso y vio que era alguien indispensable y diferente para pelear por el campeonato disputado por toda Europa en verano. Como en el Barcelona, ahí estuvo Pedri en cada partido, llegando, incluso, a ser elegido en el once ideal de un torneo en el que España cayó en las semifinales ante Italia.

Por si fuera poco, poco después de acabar la Eurocopa se marchó a Tokio a participar en los Juegos Olímpicos a las órdenes de Luis de la Fuente. Con este torneo, al que llegó a la final, finalizaba la temporada con 75 partidos a sus espaldas con tan solo 18 años. Desde cuando llegó como un auténtico desconocido para muchos, que veían a Pedri llegar en taxi a los partidos porque no tenía el carné de conducir, hasta ver ahora al joven canario optando a ganar los títulos individuales más prestigiosos del mundo.

Y eso no es todo, 2021 acabará con Pedri firmando una renovación con el club de su vida. Desde pequeño siempre ha sido culé, al igual que su familia. Su único objetivo es triunfar en el Barcelona y desde el club también le valoran. Es por eso que quieren que el ex de Las Palmas firme un nuevo contrato, mejorando todas los puntos que figuran en él y no ejercer la ampliación a la que tienen derecho manteniendo las más cifras y cantidades. Para ese niño que soñaba en Tegueste en triunfar de azulgrana, no puede haber un mejor año que el que ha vivido en el terreno de juego…y lo que está por llegar fuera de ellos: Balón de Oro, Kopa, Golden Boy y renovación.