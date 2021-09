El Liverpool y el Manchester City están tras Pedri González. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, adelantó en exclusiva en El Chiringuito de Jugones el interés de ambos clubes ingleses por el centrocampista canario. La irrupción del canario en la élite, el FC Barcelona y la selección española ha causado furor en este último año y no es para menos que dos colosos de la Premier League posen sus ojos en él, concretamente un Jürgen Klopp y Pep Guardiola que están encandilados por la danza de Tegueste sobre el césped un futbolista que recuerda a dos hitos culés como Iniesta o Xavi Hernández. Pero en el Barça lo tienen claro: Pedri no se vende.

En las oficinas blaugrana ya son conocedores del interés de reds y citizens por el joven futbolista. Saben que están dispuesto a hacer una buena inversión por él, una oferta alta y que desde luego salvaría varias etapas del proceso de sanación de la entidad. Pero desde el Barça consideran a Pedri un futbolista capital, joven y con el que se puede erigir un proyecto. Su exposición la pasada temporada, pese a que se conocían sus cualidades, ha sorprendido absolutamente a todos. Su adaptación y aclimatación a un equipo donde figuraban Leo Messi, Antoine Griezmann, Sergio Busquets o Frenkie De Jong ha resultado ser inmediata. Esa facilidad para leer, entender y desarrollar el fútbol vale muchos quilates

Joan Laporta ha expresado ya en varias intervenciones públicas que no va a vender a ningún gran «activo» del club. Venga quien venga. Las ventas que se han llevado a cabo este verano son de futbolista que deportivamente no contaban ni para la secretaría técnica ni para el cuerpo técnico. Ni siquiera el caso de Antoine Griezmann, sobre el que el propio presidente ha reconocido que «no era el jugador que necesitábamos» y que «quizá no encajaba en el sistema del Barça». Eran futbolista prescindibles y por los que la entidad ha logrado sacar un montante importante, inferior a los 100 millones, pero que permite avanzar en la reestructuración económica.

Con Pedri es un caso completamente diferente. El canario ha demostrado encajar como anillo al dedo en el Barça, mejor que el zapato de la Cenicienta. La intención es que sea un pilar básico en el club para la próxima década. A sus 18 años ya es titularísimo e imprescindible en el equipo, por eso no se contempla ni negociaciones por él. De momento, el club se remite a su cláusula de rescisión, que es de 400 millones de euros. Es una cifra prohibitiva para absolutamente cualquier club, incluso para un PSG que parece no conocer límites, por lo que en ese sentido desde el club están tranquilos.

El futbolista está tasado actualmente por 80 millones de euros según Transfermarkt, web de referencia en el mercado futbolístico, pero desde Inglaterra estarían dispuestos a ofrecer por Pedri un cifra que rondaría los 100 millones de euros. En el Barça no considera que esta sea un cifra imposible de rechazar, ni siquiera en la actual situación de las arcas del club. Una gran oferta, que rompiera el mercado, si haría temblar la aparente firmeza de los dirigentes culés con respecto al de Tegueste. Una oferta que sobrestime el valor actual del futbolista podría quebrar esa fe en el canario, aunque no parece que ningún club entre en ese juego en estos momentos tras el primer año en la élite del joven.

Desean mejorar su contrato

Cabe recordar que Pedri tiene actualmente firmado con el Barça hasta 2022, aunque en su contrato existe una opción de ampliarlo unilateralmente hasta 2024. Pese a ello, pese a lo que se firmó inicialmente cuando tenía 16 años y vestía de amarillo en Las Palmas, desde el club blaugrana se trabaja en un nuevo contrato para amarrar y atar al centrocampista. Gusta mucho en la cúpula los gestos de barcelonismo que ha ido profesando durante este último año. Se le ve comprometido y con ganas de seguir creciendo como culé, algo muy a valorar en estos momentos.

Ampliar su cláusula de rescisión sería estéril, ya posee una inalcanzable en el actual sistema, pero sí se buscará otorgar al futbolista una mejorar contractual en cuanto a sus emolumentos, más acorde a su impacto en el equipo, a sus titularidades, número de minutos y compromiso. Eso sí, siempre manteniendo los cánones establecidos por la entidad desde la llegada de la Junta Directiva de Joan Laporta. Fichajes como Kun Agüero, Memphis o Eric García firmaron un contrato de un fijo bajo pero que crecería por objetivos de rendimiento.