Xavi Hernández saltó a rueda de prensa tras un nuevo tropiezo de su equipo en Liga Santander. El Barcelona empató ante el Osasuna en los últimos compases del encuentro en El Sadar. No mereció la victoria el cuadro culé, que se valió de dos tantos de Nico y Abde para adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador. El cuadro rojillo supo responder y sacar un valioso punto como local ante el conjunto blaugrana. El egarense destacó la falta de fútbol de su equipo para controlar el juego en los últimos compases para evitar el 2-2, destacó a los más jóvenes y el partido de Umtiti y Abde.

Empate suficiente

«Empate insuficiente. Cuando hemos metido el segundo debimos tener más dominio de balón y no lo hemos hecho. Hemos sufrido demasiado. Al final no nos sale nada y nos empatan tras un rechace. Osasuna vive de la estrategia y nos llevamos un punto insuficiente. Extraordinarios Abde, Nico y Gavi que están sosteniendo al equipo. Debemos seguir trabajando y creyendo, va a costar cambiar la dinámica negativa. Necesitamos un resultado favorable. El objetivo es estar entre los cuatro primero, y por qué no pelar por la Liga».

Muchas cosas que mejorar

«La primera no pudimos conseguir el dominio del partido al final del partido. No lo conseguimos y tenemos un problema grave en eso. Es el momento de tener la pelota. No estamos acostumbrados a eso. Las segundas pelotas, los rebotes, lo hemos entrenado, los dos goles llegan de jugadas de estrategia. Son tantas cosas que hay que mejorar. Los cambios los hicimos porque estaban cansados. Ha sido una pena porque es de rebote, eran tres puntos importantísimos. Estamos en una dinámica peligrosa y tenemos que cambiarlo ya».

No ve tan positivo que los jóvenes tiren del carro

«Creo que es la nota positiva, pero por otro lado negativo, que los jugadores que están marcando las diferencias son jugadores jóvenes. Es muy positivo para el futuro pero también es negativo, no siempre van a estar bien. Estamos en una situación precaria. Los partidos de Nico y Abde son espectaculares. No pueden ser los que tienen del Barça, es una evidencia, tenemos ahí un problema. Trabajaremos, les pondremos las pilas a todos. La actitud es formidable para todos. Es nuestra realidad. Tenemos que cambiar la dinámica, necesitamos una victoria urgente».

El cambio de Mingueza

«Hemos ido descaradamente al ataque jugando con un 3-4-3. Hemos ido al ataque completamente. Hemos intentado tapar las bandas con el cambio de Mingueza. El objetivo era tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque. A nosotros nos cuesta sin el balón, nos cuesta defender.. Hemos ido al ataque todo el partido pero Osasuna nos ha llevado a centros, rechaces, faltas, a córners… No hemos sabido jugar en nuestro contrario. Ya nos pasó ante el Espanyol».

Umtiti

«Hoy era un partido donde los centrales tenían que ganar duelos. Umtiti ha hecho un buen partido, ha estado bien en el área. La pena del gol de estrategia. No hemos estado atentos. Tienen que jugar todos, la actitud es irreprochable. Al final, están dando todos la cara. No nos llega por fútbol y no nos llega por situaciones en las que requería tener el balón y paciencia.. Debíamos tener más paciencia para lograr el tercero. No hemos sabido jugar en los últimos partidos. Lo de Eric fue una decisión técnica».

No les llega

«Hay que cambiar la dinámica, queríamos hacerlo hoy. No hemos podido. Es una realidad dura, porque no nos llega por un tema futbolístico, no nos llega. Son 20-25 minutos que debíamos estar en campo contrario y tener paciencia, tener gente con empaque para controlar el juego y nos falta ese tipo de futbolista, es la realidad».

Papel de Abde

«Es un jugador diferencia, hoy lo ha demostrado, puede marcar diferencias. Ha forzado dos amarillas, es un puñal, es una sorpresa. Lo vimos el primer día cuando llegamos y es una maravilla. Es una noticia buena y mala también, están dando el callo los chavales pero tenemos que hacerlo todos».