La derrota ante el Liverpool (0-5) dejó muy tocados a los jugadores del Manchester United, en especial a uno, Cristiano Ronaldo. El luso, que perdió los papeles durante el partido, hizo autocrítica tras el choque y ya en frío, por la noche, publicó una reflexión en sus redes sociales lamentando la goleada encajada en el Clásico de Inglaterra.

«A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, sólo de nosotros, porque no hay nadie más a quién culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!», aseguró el futbolista portugués.

Cristiano terminó desquiciado y prueba de ello fue la amarilla que vio en el primer tiempo con 0-3. Alisson detuvo su disparo y Curtis Jones se llevó el rechace. El ex de Real Madrid y Juventus lo peleó como es habitual en él pero el canterano del Liverpool protegió bien el balón. Fruto de la impotencia, Ronaldo le dio hasta tres patadas al canterano del Liverpool en su intento de robarle la pelota.

Con la primera patada ya derrumbó a Curtis Jones y el árbitro, Anthony Taylor, señaló falta, pero el delantero siguió y le propinó dos patadas al balón en la boca del estómago con el futbolista red. Varios jugadores del Liverpool le recriminaron la acción y se formó una tangana, que acabó con el astro portugués viendo la amarilla.

El United sufrió la derrota más abultada de su historia en casa en un Clásico. Perdieron 0-5. Muchos aficionados se marcharon de Old Trafford tras ver como Salah anotaba el quinto. La hinchada estaba muy cabreada con su equipo por el resultado tan abultado y Cristiano salió al paso en redes sociales y les agradeció su apoyo.