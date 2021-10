No está siendo una vuelta plácida la de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. El portugués vive en una tormenta de críticas desde que regresó al Manchester United este verano debido a su bajo índice de aportación defensiva. Las críticas recibidas desde varios sectores no paraban de acumularse ante el silencio de CR7, que no había hecho ningún tipo de declaración hasta el momento. El luso ha roto su silencio en una entrevista en Sky Sports donde ha sido muy claro: «Les callaré la boca».

Cristiano lleva seis goles en los ocho partidos que ha disputado hasta el momento con el Manchester United. Ha visto puerta en los tres que jugó en Champions League, con una diana en cada uno, y marcó en sus dos primeras jornadas en la Premier, con un doblete ante el Newcastle y un tanto ante el West Ham. Lleva tres partidos consecutivos sin hacer gol en la competición doméstica donde el equipo ha enlazado dos derrotas y un empate. Son números importantes para un jugador de, recordemos, 36 años.

«Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo», se explica el portugués para Sky Sports, cuando alude a que le importan poco las críticas, aunque les dará una lección: «La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les callaré la boca y ganaré cosas».

El portugués relativiza y saca pecho ante las voces críticas al más puro estilo Ibrahimovic: «La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor… te dirán que no le gusta».

La racha del equipo ha hecho incluso dudar sobre la continuidad de Ole Gunnar Solskjaer, que está en el alambre. Aunque lo que fue muy sonado fue la rabieta del portugués cuando el equipo empató ante el Everton en la jornada 7 de Premier, a principios de mes, el portugués explicaba así lo sucedido: «No me gusta perder. ¿Empate? Empate, pero para mí, empatar contra el Everton, que tiene todo mi respeto, en casa es como una derrota. Tal vez estoy equivocado, pero así es como me motivo y gano cosas durante mi carrera. Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el cien por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano».

«Dije lo que sentí en ese momento: que estoy aquí para ganar. No estoy aquí de vacaciones. Les dije que veo un gran potencial en este equipo; jugadores muy jóvenes, jugadores con potencial, y estoy aquí para ganar y ayudar», explicaba sobre su discurso cuando llegó al equipo y los objetivos que se pone, siempre ambicioso y con ganas de seguir añadiendo títulos a su particular vitrina, cargada de ellos.