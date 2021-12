El ‘Kun’ Agüero dice adiós al fútbol profesional. El delantero argentino pone punto y final a su carrera, obligado por problemas cardiacos y lo anunció en una comparecencia en el Camp Nou, rodeado de sus compañeros del Barcelona y del presidente, Joan Laporta. Agüero, que rompió a llorar en varias ocasiones durante su discurso, agradeció el apoyo y comunicó su decisión, poniendo por delante su salud.

«He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro pero estoy muy feliz por la decisión que tomé», inició el Kun, ya entre lágrimas, ante el aplauso de los presentes en el Camp Nou. «Lo primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha», comunicó, en referencia a los problemas cardiacos que le empujan a colgar las botas.

«Estoy muy orgulloso por mi carrera, siempre soñé con jugar al fútbol, desde los cinco años, mi sueño era jugar en primera división, no pensaba llegar a Europa. Quiero agradecer a todos, Independiente, que es donde me formé, el Atlético que apostó por mí con sólo 18 años. La gente del City que ya saben lo que siento por ellos, dejé lo mejor ahí y muy agradecido porque me trataron muy bien. Y la gente del Barça. Las cosas pasan por algo, desde que llegué me trataron muy bien. Y claramente a la selección argentina que es lo que más amo», finalizó el Kun, agradecido a todos los clubes que le han acogido durante su prolífica carrera.