Así es Carlos Martín: cuántos años tiene, de qué juega y su pareja famosa

Carlos Martín, a sus 23 años, sigue peleando por conseguir una oportunidad de triunfar en el Atlético de Madrid. El canterano colchonero parece que convenció a Diego Pablo Simeone en la pretemporada y, tras no poder confirmar su salida al Getafe en el mercado de fichajes veraniego, anhela convertirse en uno de los jugadores de referencia de los rojiblancos en los próximos años con su trabajo, esfuerzo y entrega. A continuación, os vamos a detallar algunos aspectos de su vida, su trayectoria, y su actual pareja.

Cuánto mide y cuánto pesa Carlos Martín

El atacante, de 184 cm de longitud y con un peso de 73 kilos, según detalla la página web oficial del Atlético de Madrid, se incorporó a la disciplina rojiblanca desde una edad muy temprana, y con el paso de los años se ha ido manteniendo en la disciplina madrileña hasta conseguir, por fin, llegar al primer equipo y mantenerse durante una temporada. Eso sí, hasta este momento, ha tenido que salir cedido en varias ocasiones para pulir su estilo de juego y condiciones, y adaptarse de esta forma a las exigencias que demanda el ‘Cholo’ para ganarse un puesto en el once del Atleti.

Debut en champions y partidazo del equipo😍! Este es el camino a seguir. Forza Atleti❤️🤍🏧⚽️ pic.twitter.com/aANV6wxGbp — Carlos Martin (@carlos7atm) October 1, 2025

En qué equipos ha jugado

A lo largo de su corta trayectoria, Carlos Martín ya sabe lo que es militar en varios conjuntos de primer nivel. Desde su llegada al juvenil del Atlético Madrileño, donde ha permanecido varias temporadas, concretamente hasta 2022-2023, se ha ganado a base de talento, esfuerzo y calidad su paso por dos clubes distintos a nivel profesional: Mirandés y Alavés. En el caso del Mirandés, el delantero español militó en su disciplina en la campaña 2023-2024, mientras que en el Alavés estuvo en la pasada temporada, en la 2024-2025. Tras la finalización de la misma, volvió al primer equipo del Atlético de Madrid, donde actualmente está compitiendo para hacerse con un puesto como titular.

Cabe destacar que Carlos Martín, en el pasado encuentro de Champions League ante el Eintratch de Fránkfurt, donde el equipo de Diego Simeone venció con un marcador favorable de 5-1, debutó en la competición por primera vez, haciendo realidad uno de sus sueños marcados desde que era un niño.

Carlos Martín se reincorpora al primer equipo tras su cesión al Alavés ℹ️ https://t.co/a2rce1RQ8q pic.twitter.com/9UQlo3NDNR — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Quién es la pareja de Carlos Martín

El jugador del Atleti, actualmente, tiene una relación con la influencer Tania Deniz, que participó en el famoso programa ‘Las Islas de las Tentaciones’. Ambos hicieron pública la relación a principios de año después de ser pillados en un viaje juntos. Desde ese momento, tanto Carlos como Tania no han ocultado su relación amorosa y suelen publicar fotos de sus momentos vividos en sus respectivas redes sociales. «Estoy feliz. Sólo quiero decirles que estoy feliz, que estoy bien. Hacía tiempo que no me sentía tan en paz», añadió la canaria en una entrevista.