El Ayuntamiento de Valencia rinde homenaje a la Real Señera y la alcaldesa avisa: «Nos levantaremos»

El Ayuntamiento de Valencia ha rendido este jueves un sencillo y breve homenaje a la Real Señera valenciana, con motivo del 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. La DANA Alice, manifestada en una lluvia incesante, ha impedido celebrar ninguno de los actos previstos inicialmente para este mismo jueves y que este miércoles han tenido que ser suspendidos a causa de las inclemencias meteorológicas. Entre ellos, el más significativo, la Procesión Cívica. No obstante, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado una luz de esperanza después de meses muy duros para todos los valencianos: «Saldremos y nos levantaremos».

Una vez ha sido devuelta la Real Señera valenciana, que ha tenido este año como portador al portavoz socialista en el Consistorio, Borja Sanjuán, María José Catalá ha calificado de «atípico» este 9 de octubre. Y ha recordado que ha marcado un año «difícil», en el que el himno valenciano, que ha cumplido precisamente ahora 100 años «ha cobrado más sentido que nunca». Y, especialmente, según ha destacado, la parte en que se destaca: «Valencianos, en píe, alzaos».

En ese sentido, María José Catalá ha explicado que se trata de alzarse «a pesar de la dificultad de la DANA, de todas las cicactrices que quedan, pero también a pesar de la lluvia que ha impedido hacer la procesión, que es la parte central de una celebración en que la gente sale a las calles con sus familias y disfruta del pueblo valenciano». No obstante, ha añadido: «Saldremos adelante y nos levantaremos. Y, a pesar de todo, estamos aquí».

Un total en torno a las 3.500 personas han podido admirar la Real Señera valenciana para rendirle homenaje en el tiempo en que se ha mantenido expuesta en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Precisamente, donde este jueves se ha celebrado el sencillo pero emotivo acto.