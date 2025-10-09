Leire Iglesias, la directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, (Sepes) ha anunciado este jueves que a partir de 2026 la nueva empresa estatal de vivienda lanzará «grandes paquetes de viviendas todos los trimestres» y que para su acceso no habrá unos límites de renta «muy exigentes». Sin embargo, esas nuevas viviendas prometidas son las que ya había asegurado en repetidas ocasiones que daría a la ciudadanía para paliar la crisis habitacional, que se encuentra en su peor momento, con una falta de oferta que no puede satisfacer la demanda y que dispara los precios.

«Tenemos que tener unos mínimos de ingresos y, por lo tanto, dignificar las condiciones laborales de los ciudadanos y las ciudadanas también (…) La mayoría de la gente seguramente vaya a poder acceder a estas viviendas», ha expuesto Iglesias durante un Foro de Vivienda de Infolibre celebrado hoy.

La directora general de Sepes ha indicado que algunas de estas viviendas serán las que el Gobierno está recuperando de la Sareb (unas 40.000 viviendas) y que gestionará la nueva Empresa Estatal de Vivienda, pero también otros paquetes de vivienda de la Administración General del Estado.

«También hay la posibilidad de adquirir viviendas, como estamos haciendo en algunos sitios, y las pondremos a disposición de los ciudadanos tan pronto como las tengamos y las adecuemos para que no sea solo ponerlas en condiciones asequibles, sino en condiciones dignas y asequibles», algo que en realidad llevan afirmando desde 2018.

Por ello, según ha señalado Iglesias, en el caso de las viviendas que pertenecían al conocido como banco malo, tan pronto como se adecuen y se resuelvan los problemas administrativos se empezarán a desarrollar experiencias piloto, lo que posiblemente sea este mismo año.

«Ya hemos ido haciendo las primeras licencias, que nos van a servir para poner en marcha el servicio», ha indicado. En este sentido, Iglesias ha indicado que estas viviendas se ofertarán como se hace en el «siglo XXI», con «transparencia, con facilidad, a borde inteligencia artificial» aunque primero sería necesario que las viviendas fueran construidas.

Las viviendas prometidas por el PSOE

En este sentido, ha afirmado que los ciudadanos podrán visitar la vivienda, seleccionarla y participar en el proceso de adjudicación de la misma a través del portal inmobiliario en el que está trabajando el Gobierno.

Durante su participación, Iglesias ha defendido los rendimientos limitados que desde el Gobierno están poniendo a la colaboración público-privada, los controles de precio y la permanencia pública de la vivienda porque es lo que permite que los «buitres» no revoloteen ni acudan. En este sentido, hay que recordar que de las viviendas de alquiler asequible, un 80% habían sido construidas por entidades privadas.

«Soy extremeña. Sabemos mucho de cómo se comportan los buitres, que también son los que quieren intervenir probablemente en el mercado de la vivienda. Los buitres revolotean y acuden allá donde hay carroña y donde no hay carroña, los buitres no revolotean y no acuden», ha expuesto.

Así, ha indicado que sin «carroña», los que buscan aprovechamientos «muy por encima» de lo que pueda ser «medianamente razonable» en el sector, van a dejar de acudir, si bien ellos mismos han contribuido al descontrol de los precios por no cumplir con sus promesas de construcción y entrega de viviendas.