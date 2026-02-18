Alcaraz resiste ante un sorprendente Royer para alcanzar los cuartos en Doha

Carlos Alcaraz superó en un partido no exento de complicaciones a Valentin Royer para alcanzar los cuartos de final del ATP 500 de Doha (Qatar). El tenista español venció con solvencia en el primer set, pero tuvo que sumar cinco juegos consecutivos para evitar la tercera manga. El número 60 del ranking ATP vendió cara su piel hasta que Alcaraz firmó su sentencia con el 6-2, 7-5 final. En cuartos de final le espera el ruso Karen Khachanov.

Alcaraz afrontaba un duelo inédito ante Valentin Royer. El galo, a sus 24 años, apenas había disputado 27 partidos en el circuito ATP antes de enfrentar a todo un ‘veterano’ de 22 años como el murciano, con 353 a sus espaldas. Una diferencia de experiencia que fue tangible en los puntos decisivos, que cayeron del lado de un Alcaraz que volvió a hacer gala de su notable mejoría a nivel mental cuando tocó no perderle la cara al encuentro.

El tenista español no tardó en tomar el mando del partido. Su primera oportunidad de break del partido acabó con una derecha en la red de Royer y el 2-1 a su favor. No iba a ser un camino de rosas para Alcaraz. Bien plantado y aprovechando los errores no forzados de su rival, el francés tuvo dos opciones de devolver el break de forma inmediata. A Alcaraz le bastó con mejorar el saque y la concentración sobre la pista para esquivar la rotura y confirmar la ventaja.

Royer mantuvo el tipo hasta que el murciano aceleró para llevarse el primer set por la vía rápida. De nuevo a la primera, rompió el saque de su rival y cerró la manga inicial con un plácido juego al servicio. 6-2 sin excesivas complicaciones, pero en el que el francés permitió a Alcaraz sumar el rodaje desde el fondo de la pista que no tuvo ante Rinderknech.

Royer plantó cara a Alcaraz

El número 60 del mundo se quitó de encima cualquier atisbo de presión, sin nada que perder en el partido, en el inicio del segundo set. Suyo fue el primer punto tras la reanudación, con un intercambio maratoniano de esos que suelen caer del lado de Alcaraz y que hacen las delicias del público. El español volvió a salvar una bola de break. Un aviso de que aún quedaba trabajo por hacer.

Alcaraz leading the applause 👏 Royer reaching another level in Doha!@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/bsizec0f5N — ATP Tour (@atptour) February 18, 2026

Tuvo que sudar el murciano para cerrar su primer turno de servicio del segundo set, en el que necesitó cinco ventajas y 10 minutos para colocar el 1-1. A la quinta fue la vencida para Royer. El francés rompió el saque de Alcaraz, resistió al frente del electrónico y sirvió para mandar el partido al tercer set. Momento de demostrar para el número uno, que apretó los dientes para igualar la contienda.

El tenista de El Palmar necesitó elevar el nivel y emplear algunos de sus trucos, como el passing con el colocó el 6-5 a su favor, para evitar la tercera manga. Alcaraz pasó del alambre del 2-5 en contra al 7-5 definitivo ante un Royer que exhibió un gran nivel y sorprendió tanto a su rival como a un público repleto de rostros conocidos: Joselu, Verratti, Rune… En cuartos de final le espera el ruso Karen Khachanov, un rival complicado en pistas rápidas, pero al que Alcaraz ha vencido en sus cinco enfrentamientos previos.