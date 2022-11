Alcaraz se asegura el número uno del mundo hasta 2023

Carlos Alcaraz empezará 2023 como número uno del mundo, pese a su lesión y la inactividad en la que ha derivado de cara al final de temporada. El tenista murciano se vio beneficiado por la eliminación, ya matemática, de Rafael Nadal de las ATP Finals y de la primera derrota de Stefanos Tsitsipas en el torneo de maestros para consumar su condición de líder del ranking hasta, al menos, el comienzo de la próxima campaña tenística.

El número uno de Alcaraz estaba encarrilado antes de comenzar las ATP Finals y prácticamente asegurado después de la primera derrota de Nadal y Tsitipas en su primer encuentro y la segunda de Rafa, este martes ante Felix Auger-Aliassime. Sin embargo, existía una posibilidad, tan remota como la que más, de que el manacorí avanzara a semifinales, pero la partida acabó por desmontarse sin avanzar una sola casilla en el tablero.

El motivo fue que en la primera parada de esta rocambolesca carambola, Taylor Fritz no pudo cumplir con su cometido en el encuentro que le medía a Casper Ruud. El norteamericano debía vencer por dos sets a cero y ni siquiera hizo falta que finalizase el encuentro, si no sólo el primer set, para darnos cuenta de que no iba a ser así. Ruud tiraba de galones y se imponía por 6-3 para consumar la eliminación de Nadal de las ATP Finals, aunque le queda un encuentro precisamente contra Casper, y la consiguiente condecoración matemática de Alcaraz como número uno del mundo.

Además de la hipotética y frustrada victoria de Fritz por 2-0 sobre Ruud, Nadal necesitaba además de vencer por 2-0 y un resultado abultado al propio Casper el jueves y que Fritz volviese a vencer en sets corridos a Auger-Aliassime. Por último, de cara a completar una machada que no se producirá, Rafa tenía que contar con un porcentaje de juegos ganados superior o igual al de Ruud y Auger-Aliassime, quienes se jugarán junto a Fritz el pase a semifinales en el Grupo Verde de competición en el torneo de maestros de Turín.

La felicitación de Nadal a Alcaraz

Nadal, al término de su encuentro ante Auger-Aliassime, sabía que su destino era la eliminación y como ejemplar deportista que ha demostrado siempre ser, felicitó a Carlos Alcaraz por mantener el número uno hasta final de temporada. «Estoy contento por Carlos y bien hecho por él. Es un éxito para nuestro deporte en España después de un gran año. Acabar como numero 1 hubiera sido un gran éxito a estas alturas de mi carrera, pero no lucho este objetivo», comentó Rafa. «Mi cuerpo y mi situación personal no me permiten luchar por este objetivo. Ganar dos títulos del ‘Grand Slam’ no ha sido suficiente porque no he podido jugar muchos torneos. He acabado en buenas condiciones nueve o 10 y es difícil competir con los jóvenes que juegan todos los torneos que quieren. Es lo que me pasaba a mí hace 15 años», completó el manacorí, quien pone punto y final a su temporada 2022 con esta eliminación del torneo de maestros.