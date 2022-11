Nadal: «No sé si recuperaré mi nivel pero voy a morir por ello»

Rafael Nadal compareció ante los medios de comunicación al término de su segundo partido en las ATP Finals, de nuevo cerrado con derrota, esta vez a manos de Felix Auger-Aliassime. Rafa fue muy sincero en sus declaraciones, en las que asegura que por su situación personal –fue padre recientemente y estuvo dos meses de baja por ello– no se encontraba en disposición de pelear por el título y reconoció también que en lo mental no está dando la talla en los partidos.

El empleo de Nadal en la pista, en lo meramente tenístico, dejó más o menos satisfecho al protagonista, aunque por otra parte, Rafa se mostró decepcionado con la derrota y las sensaciones acumuladas. «He jugado mejor que el otro día, pero no he sido capaz de aprovechar mis oportunidades. He luchado hasta el final. Cuando las cosas van así es difícil de cambiar la dinámica con sacadores como Aliassime», analizó. «Hay que aceptar lo que hay hoy en día. Los dos partidos del Masters han sido un desastre a nivel mental, pero no tenístico. Mi cuerpo, mi año, mi situación personal no me permiten luchar por este objetivo», completaba el español, autocrítico.

Pese a estar virtualmente eliminado de las ATP Finals, con la única posibilidad de una carambola casi imposible que le salve, Nadal habló de su potencial tercer partido, el jueves ante Ruud, en el que podría no haber ya nada en juego. «Necesito acabar el año de una manera positiva, y no me refiero a ganar, ofreciendo una imagen que me ayude a continuar. Sigo motivado por eso estoy aquí en el Masters. La tranquilidad me la da ganar los tres partidos que he perdido estas tres semanas. Estoy triste, desilusionado, pero mañana será otro día».

Rafa quiere ver también el lado positivo de las cosas y dará todo por regresar a su mejor nivel. «Hay un par de cosas positivas. Pude jugar dos torneos en las últimas tres semanas, algo que no llevaba un tiempo sin poder hacer. Quiero decir que no creo que olvide cómo jugar al tenis, cómo ser lo suficientemente fuerte mentalmente. Solo necesito recuperar todos estos sentimientos positivos, toda esta confianza y toda esta mentalidad fuerte que necesito para estar en el nivel que quiero estar. Y no sé si voy a llegar a ese nivel otra vez. Pero de lo que no tengo ninguna duda, es de que voy a morir por ello».

Respecto a lo que le pueda deparar la próxima temporada, Nadal es optimista y analiza sus pensamientos desde un prisma de veterano. «Tengo dudas porque creo que son buenas. Si no tienes duda es porque eres una persona arrogante. Cuando tienes dudas te hacen plantear las cosas, trabajar más y estar despierto. Mañana empieza la temporada 2023 para mí».

Felicitación al número uno Alcaraz

Nadal también fue preguntado por el número uno de Carlos Alcaraz, que estará asegurado hasta 2023 en el momento en que Rafa vea cómo se consuma su eliminación del torneo de maestros. «Estoy contento por Carlos y bien hecho por él. Es un éxito para nuestro deporte en España después de un gran año. Acabar como numero 1 hubiera sido un gran éxito a estas alturas de mi carrera, pero no lucho este objetivo», comentó Rafa, que felicita a Carlitos a la vez que analiza su temporada. «Mi cuerpo y mi situación personal no me permiten luchar por este objetivo. Ganar dos títulos del ‘Grand Slam’ no ha sido suficiente porque no he podido jugar muchos torneos. He acabado en buenas condiciones nueve o 10 y es difícil competir con los jóvenes que juegan todos los torneos que quieren. Es lo que me pasaba a mí hace 15 años».

«Tengo que recuperar las cosas que he perdido en estos seis últimos meses que no he podido competir. Hay que aceptar el reto y que tendré que sufrir un poco más». ¿Cosas positivas del Masters? Las hay porque he sido capaz de jugar dos torneos en tres semanas. Tengo que seguir trabajando para darme opciones reales en 2023», finalizó Nadal, al que le queda, salvo milagro, el tercer partido de las ATP Finals como único compromiso oficial de lo que queda de temporada. Después, pondrá el broche en México y Sudamérica con una gira de exhibición de cinco partidos.