Nadal se queda sin vida en las ATP Finals tras caer ante Auger-Aliassime

Rafael Nadal se despide virtualmente de las ATP Finals confirmando que, si bien está cerca de poder pelear, el torneo le ha llegado muy pronto como para luchar de tú a tú por ello con los mejores tenistas del mundo. Felix Auger-Aliassime infligió el segundo castigo de la semana para Rafa, esta vez casi definitivo para sus aspiraciones en un campeonato de maestros que, salvo carambola mayúscula, no tendrá a su principal cabeza de serie en semifinales. No toca hacer borrón del avance, que existe, pero sí de las estadísticas, muy negativas, y de las sensaciones, que a buen seguro serán dadas la vuelta por Nadal en 2023.

A Rafa se le volvió a notar la falta de preparación en los momentos clave, en los que Auger-Aliassime pudo sobrevivir con su saque a las oportunidades de break y más adelante quebrar sin mayor oposición en las de Nadal. Tanto en el primer set como en el segundo, Felix rompió el saque de Nadal en una ocasión, más que suficiente para llevarse el triunfo y con él, la vida que ya sólo sujeta al número dos del mundo en las ATP Finals de un triunfo por 2-0 de Fritz ante Ruud y una consiguiente carambola en la tercera jornada a favor del balear.

La batalla a la que se enfrentaba Rafa Nadal por su supervivencia en el torneo de maestros era harto complicada de por sí y a buen seguro que el manacorí no habría elegido a Felix Auger-Aliassime como rival a estas alturas. Campeón de tres torneos en las últimas semanas, el canadiense es uno de los tenistas del momento, aunque, todo hay que decirlo, sin conocer aún la victoria ante Nadal y con un cero en el casillero tan grande como el del balear. En ese aspecto, igualdad total y necesidad imperiosa de ambos de sumar en la segunda jornada. Si Rafa conseguía igualar la intensidad y el acierto tenístico, su prodigiosa mentalidad podía marcar la diferencia.

En lo sentimental, también novedades. Los Nadal contaban con representación en su propio box, con la novedad, como sucediera ante Fritz, de la presencia de Mery Perelló, mujer de Rafa, pero también en el de Felix Auger-Aliassime. Toni Nadal, técnico del canadiense, se sentaba en el box aunque durante el partido se le vio parado, como un mero espectador que no tenía demasiado claro, al menos de cara al público, quién prefería que ganase en un encuentro entre el corazón y el trabajo para él.

Toni era protagonista, pero secundario, de un choque que Nadal y Aliassime comenzaron a brindar desde el primer juego. Con el servicio del canadiense, Rafa salió desafiante, hasta el punto de conseguir dos pelotas de break, consecutivas, que no pudieron traducirse en una rotura que hubiera sido idílica para empezar. Como compensación, Nadal se mostraba más que sólido al saque, sin ceder en sus dos primeros turnos de servicio oportunidades para el quiebre. Tablas, sí, pero también sensaciones muy positivas del de Manacor.

Auger-Aliassime ha llegado tan alto en este 2022 porque ha elevado dos golpes a la más absoluta élite del tenis. Su servicio y su derecha ya acompañan a un prodigioso físico que le puede llevar a luchar por el número uno en los próximos años. De estreno en Turín, Felix mostraba ante Nadal una cara madura, templada, y que no cambió con el paso de los juegos, algo que iba a jugar en su beneficio.

Nadal tuvo otras dos pelotas de break con el 3-3, pero de nuevo no pudo culminar. Era el preludio de la debacle, de otro hundimiento del español que, si bien breve, le iba a costar caro. Tenía el juego controlado, para ganarlo fácil, pero varios errores de golpeo y lectura dieron vida a Auger-Aliassime, quien rompía por primera vez en el partido para, tras 50 minutos de drama, acabar cerrando la manga inicial del partido por 6-3.

El segundo set no trajo mejores noticias para Nadal. Auger-Aliassime apretaba y si bien no ahogó en el primer juego de servicio del manacorí, sí lo haría en el segundo. Rafa no conseguía dominar ni arrinconar en la zona de revés a su rival y el resultado fue de un segundo break, de nuevo demasiado fácil, que ponía las cosas muy cuesta arriba para las aspiraciones de Rafa. Ganar un set era necesario para seguir con un hilo de vida en el torneo, pero Nadal estaba a tres juegos de marcharse en blanco de Turín.

El español lo intentó, se quedó cerca de romper a Aliassime en dos juegos consecutivos, pero acabó rendido ante los detalles que le han condenado durante el final de temporada y que volvieron a hacerlo en las ATP Finals. Se acaba, salvo milagro, el 2022 de Rafa en lo competitivo –le queda el partido del jueves ante Ruud y la gira por Sudamérica– con malas sensaciones pero con un balance muy positivo. En 2023 volverá el mejor Nadal.

La carambola que salvaría a Nadal

Pese a su derrota ante Auger-Aliassime en el segundo encuentro de las ATP Finals y la sufrida frente a Taylor Fritz en el estreno, ambas sin ganar un solo set, Rafa Nadal aún no está matemáticamente eliminado del torneo de maestros. Una carambola casi imposible y que depende de muchos factores más allá del juego del manacorí podría llevar a su presencia, milagrosa, en semifinales.

Para ello, se deben dar todos estos supuestos en los próximos días. El primero es de esta misma noche de martes, ya que Taylor Fritz está obligado a ganar por dos sets a cero a Casper Ruud, en el duelo entre ganadores de la primera jornada en el Grupo Verde. Si esto se diera, Nadal tendría que superar, también en sets corridos, a Ruud en el partido entre ambos del jueves, y que Fritz hiciera lo propio sobre Auger-Aliassime. Por último, Nadal necesitaría además una paliza ante Casper, ya que tendría que superarle tanto a él como a Auger-Aliassime en porcentaje de juegos ganados, para que ante la igualdad de sets se impusiera el ranking, con Rafa como actual número dos.