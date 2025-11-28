Adiós a los abrigos para hacer deporte: Decathlon tiene el sustituto más cómodo y elegante

Decathlon ha vuelto a dar en el clavo. Justo cuando empieza el frío y muchos seguimos tirando del típico abrigo pesado para hacer deporte, aparece una alternativa mucho más cómoda, ligera y con más estilo. Hablamos de las softshell, y en concreto de la chaqueta Tribord con capucha para mujer, que se está convirtiendo en una de las favoritas para aquellas que quieren protegerse del viento y del fresco sin sentirse incómodas haciendo deporte y con una libertad de movimientos que otros abrigos no permiten.

Este año, la tendencia es clara: despedirse de los abrigos pesados y apostar por prendas más ligeras, funcionales y deportivas. Y entre todas ellas destaca esta chaqueta softshell Tribord, uno de esos productos que pasan de ser una opción más a convertirse en el aliado perfecto para cualquier actividad exterior. Su propuesta es sencilla pero contundente. Hablamos de una prenda que protege del viento, resiste la llovizna, cómoda como pocas y con un aspecto moderno y elegante. Una combinación que explica por qué cada vez más deportistas están dejando de lado los abrigos tradicionales para apostar por la tecnología softshell.

La chaqueta softshell Tribord de Decathlon

El éxito de este tipo de chaquetas reside en su propia fabricación. El sistema softshell nació para cubrir el hueco entre los cortavientos ligeros y las prendas impermeables más rígidas. Está compuesto por varias capas finas que trabajan juntas, una exterior resistente al viento y con tratamiento perlante para repeler el agua, una intermedia que actúa como barrera térmica y una interior suave que ayuda a mantener el calor corporal sin crear sensación de agobio. Esto permite que el cuerpo se mantenga cálido y resguardado sin renunciar a la transpiración, lo cual es esencial cuando se está en movimiento. No se trata de abrigarse con volumen, sino de abrigarse con inteligencia.

En el caso de la chaqueta softshell que vende Decathlon, esa filosofía está muy bien aplicada. La chaqueta es lo bastante cálida para jornadas frías, pero no llega a ser pesada ni espesa, lo que la convierte en una compañera ideal para correr, caminar, montar en bicicleta o realizar entrenamientos al aire libre. Al bloquear eficazmente el viento, el factor que más hace bajar la sensación térmica, consigue que el cuerpo se mantenga cómodo incluso cuando la temperatura real no es tan baja. Y si aparece una lluvia ligera, su tejido perlante hace que las gotas resbalen sin que la chaqueta se empape, evitando el temido efecto de humedad que muchos abrigos no especializados no logran impedir.

Otro de los motivos por los que este tipo de prendas está ganando terreno es la movilidad. A diferencia de los abrigos gruesos, que limitan los movimientos de brazos y hombros, las softshell están diseñadas para acompañar el movimiento sin impedimentos. Esto se traduce en una sensación de libertad que se agradece en cualquier deporte, pero también en actividades tan simples como pasear o hacer recados. Además, el ser tan ligera hace que no resulten pesadas incluso después de varias horas de uso.

El diseño también juega un papel importante. Esta chaqueta softshell Tribord de Decathlon combina funcionalidad con una estética sencilla y limpia, disponible en colores sobrios que encajan tanto en un conjunto deportivo como en uno más urbano. Y, por si fuera poco, está ahora rebajada y puede comprarse por 39,99 euros cuando su precio original era de 59,99€, por lo que tiene un descuento de más del 30%.