Estando en pleno verano es muy importante que procuremos que los alimentos se mantengan frescos el mayor tiempo posible. También las salsas, que solemos utilizar a menudo para aderezar o acompañar todo tipo de platos y que si bien pueden estar en la mesa mientras comemos, es necesario que vuelvan al frigorífico cuanto antes pero ¿Cuánto tiempo pueden pasar un bote de salsa como el kétchup o la mayonesa abierto en de nevera? Lo descubrimos a continuación.

Kétchup o mayonesa abiertos en la nevera

Las últimas semanas han estado marcadas por un constante aumento de temperaturas en España que se tradujo además en una larga ola de calor, y estando todavía por llegar el mes de agosto, no podemos descuidar cómo guardamos, almacenamos y conservamos los alimentos. Especial cuidado requieren aquellos que necesitan del frío para conservarse bien y en concreto, la mayonesa pero también el kétchup y en definitiva cualquier salsa o aderezo envasado que compres estos días.

El verano es propicio a hacer barbacoas y con ello que comamos muchas hamburguesas, salchichas, patatas y estas dos salsas que hemos mencionado no suelen faltarnos estos días por no hablar de esos pequeños sobres que nos suelen dar en los restaurantes y que guardamos luego en nuestra nevera para tener siempre a mano un poco de mayonesa o de ketchup.

Por ello, al margen de tener siempre controlada la fecha de caducidad, es importante tener en cuenta el tiempo que un bote de mayonesa o uno de ketchup pueden estar abiertos por mucho que los dejemos en la nevera. De hecho, al ir a usar estas salsas, será bueno echar la cantidad que necesitemos y después devolver ambos botes a la nevera pero no creamos que el frío del frigorífico los va a «salvar» durante meses.

Puede que en ambos casos, si se mantienen cerrados pueden durar mucho tiempo, pero una vez ya estén abiertos el máximo de consumo que suele recomendarse es de dos meses para el kétchup y tres para la mayonesa. Y si los dejáramos fuera de la nevera, aunque no se aconseja para nada, el máximo de tiempo recomendado sería de tres meses.

Cuidado con la mayonesa casera

Por otro lado, en el caso de que la mayonesa que vayas a consumir sea casera, ya que es fácil de preparar, es muy importante que la guardes siempre en nevera dado que es un alimento elaborado con huevo y es fácil que se contamine y corres el riesgo de coger salmonelosis. Además es aconsejable hacer poca y consumirla al momento o de hecho, nunca puedes tener mayonesa casera en la nevera por más de siete días.