Ni toallitas ni agua: el sencillo truco para limpiar la pantalla del televisor y dejarla nueva sin dañarla

Cuidar la pantalla del televisor es importante. Aunque muchas personas recurren a métodos improvisados para eliminar las huellas o el polvo, un sólo movimiento inadecuado puede deteriorar de forma permanente los recubrimientos protectores de este aparato.

La buena noticia es que existe una técnica simple, económica y segura que permite devolverle el brillo original sin riesgos. ¿Quieres saber cuál es?

Cómo limpiar la pantalla del televisor con agua destilada sin dejar rayas ni dañarla

El secreto detrás de una limpieza impecable está en sustituir el agua común por agua destilada, un líquido libre de minerales y sedimentos que evita la aparición de rayas o manchas tras el secado. Este sencillo truco se ha convertido en una de las prácticas más efectivas para mantener las pantallas en perfecto estado.

Antes de empezar, es fundamental apagar y desenchufar el televisor. Esto garantiza la seguridad y permite que la superficie se enfríe y pierda la carga estática que atrae el polvo. Con el dispositivo apagado, se debe utilizar un paño de microfibra completamente seco para retirar el polvo superficial con movimientos suaves.

Cuando las marcas sean más persistentes, la clave está en preparar una mezcla ligera que contenga la mitad de agua destilada y la otra mitad de vinagre blanco. Esta solución debe colocarse en un pulverizador, pero jamás aplicarse directamente sobre la pantalla.

Debes humedecer ligeramente el paño de microfibra y pasarlo con movimientos circulares desde el centro hacia los bordes. Por otro lado, hay que destacar que la presión excesiva puede causar daños irreversibles, por lo que la delicadeza es esencial.

Una vez eliminadas las manchas, se recomienda usar un segundo paño seco para eliminar cualquier resto de humedad. Únicamente cuando la pantalla esté completamente seca se puede volver a encender el televisor. De esta forma, se evita el riesgo de cortocircuitos o marcas por humedad.

Productos y materiales que debes evitar al limpiar tu televisor para no dañarlo

Tan importante como saber cómo limpiar, es conocer qué productos deben evitarse. De acuerdo con las recomendaciones de MediaMarkt, algunos compuestos químicos o materiales pueden resultar fatales para la pantalla, incluso después de un solo uso.

Estos son los principales enemigos de una limpieza segura:

Alcohol y amoníaco: ambos componentes pueden corroer las capas antirreflectantes y deteriorar el panel.

ambos componentes pueden corroer las capas antirreflectantes y deteriorar el panel. Toallas de papel o trapos ásperos: su textura puede generar microarañazos difíciles de reparar.

su textura puede generar microarañazos difíciles de reparar. Limpiadores multiusos o aerosoles agresivos: sólo deben emplearse soluciones específicas para pantallas, siempre verificando su composición.

Asimismo, conviene limpiar primero los bordes y el marco del televisor, donde suele acumularse más polvo. Esta secuencia evita que las partículas caigan sobre la pantalla ya limpia.

La frecuencia ideal de limpieza depende del entorno. En hogares con mascotas o niños pequeños puede ser semanal, y en ambientes más controlados, una vez al mes es suficiente.

El uso del agua destilada, la aplicación correcta de la solución y la elección del paño adecuado marcan la diferencia. Con un poco de cuidado y los materiales correctos, es posible mantener el televisor como nuevo.