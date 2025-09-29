Lo que jamás debes hacer si vas a un hotel, según un experto: te puede salir muy caro
Te puede salir muy caro si haces esto en un hotel, un experto ha hablado alto y claro sobre este hábito. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar marcando de nuevo estos viajes que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un plus de buenas sensaciones a la hora de movernos por una casa en la que todo puede acabar siendo esencial en estos días que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración.
Los viajes se han convertido en una manera de invertir tiempo y esfuerzos que debemos tener en consideración. Sin duda alguna, tenemos que empezar a vivir una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de salir de casa. Estar en un hotel como en casa, sentirnos bien y poder descansar es un sueño que puede acabar siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Esto no lo vas a hacer en un hotel a partir de ahora.
Te puede salir muy caro
Viajar y apostar por un hotel te puede salir caro. Estamos pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Hay gestos que tenemos por delante por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán esenciales.
Saldrá caro hacer algunos gestos que hacemos de forma habitual. Lo más importante en un hotel o uno de los puntos esenciales, es la limpieza. El hecho de que un simple gesto como poner la maleta sobre la cama suponga que todo lo que has arrastrado de camino al hotel, acabará en el lugar en el que vas a dormir.
Por lo que, quizás hasta el momento lo que puede pasar en estos días es que obtengas algo que no deseas o que nadie desea. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en consideración con ciertos detalles que serán claves en este momento.
Vas a acabar con una serie de hábitos que pueden acabar siendo lo que te acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Viajar no puede salirte caro, sino más bien todo lo contrario.
Esto es lo que nunca debes hacer si estás en un hotel
Estar en un hotel y hacer algunos gestos que te pueden salir caros es algo que debemos olvidar. Vivir una experiencia acorde con lo que necesitas puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar marcando unos días cargados de actividad.
El blog de Cofidis nos da algunos consejos sobre las cosas que no debemos hacer en un hotel:
- Abusar de la climatización: uno de los errores más populares entre los huéspedes de hoteles. Ya sea por descuido o por tener la habitación a una temperatura perfecta al llegar, uno de los principales errores que cometemos al hospedarnos en un hotel es el gasto innecesario de energía mediante los aparatos de climatización. En verano, ponemos el aire acondicionado a tope y en invierno la calefacción toma el relevo. Más allá del coste que ello supone para el establecimiento, esta práctica fomenta el cambio climático simplemente “porque estamos de vacaciones”. ¿Crees que esto es cosa del pasado? Sigue leyendo… A pesar de que cada vez más hogares españoles están más concienciados con cuidar el planeta y el uso eficiente de recursos, según encuestas es muy habitual que cuando nos hospedamos en un hotel dejemos encendida la climatización durante todo el día (y aunque nos pasemos la mayor parte del día fuera). En otras palabras, que nos olvidamos de esas medias de temperatura de 25 oC en invierno y 21 aC en verano en cuanto pisamos la habitación. Tal y como apunta el director de marketing de Jetcost, Ignazio Ciarmoli, “las vacaciones están para disfrutarlas, pero eso no significa que podamos hacer lo que queramos en el hotel donde nos alojamos. Hay unas normas que cumplir y debemos de ser lo más cívicos posibles, tanto con el personal del hotel, como con los otros huéspedes, y no solo pensar en nuestro bienestar”.
- El despilfarro en los hoteles va más allá del uso excesivo de energía. El uso que damos a otros servicios es también todo un error en términos de eficiencia y cuidado medioambiental. Y es que, seamos sinceros… ¿cada cuánto cambiamos las toallas en casa? Lo normal es que nos duren algunos días, mientras que en los hoteles a menudo pedimos que nos las cambien todas con apenas un uso o dos encima. Este cambio de hábitos a la hora de viajar supone una cantidad enorme de litros de agua extra simplemente por capricho.
- El despilfarro innecesario en otros servicios del hotel. El servicio de buffet es también otro punto en el que, a menudo, nos pasamos de la raya. La abundancia y la certeza de que está todo pagado nos lleva a cometer todo tipo de excesos. Coger más de lo que podemos comer, empezar a probar cosas simplemente por probar para acabarlas dejando o directamente llevarse comida, algo que está prohibido en la mayoría de hoteles. Aunque pueda parecer una tontería, toda esta comida que no hemos consumido debe tirarse, mientras que si no la hemos tocado el hotel puede darle una segunda vida, ya sea mediante el reaprovechamiento o la donación.