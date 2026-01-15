En un hecho que ha sacudido los mercados internacionales y la industria minera, se ha confirmado la localización de un yacimiento de oro sin precedentes en las profundidades de la provincia de Hunan, China.

El hallazgo, realizado en el condado de Pingjiang, no solo destaca por su magnitud física, sino por el valor económico astronómico que representa para la potencia asiática.

Un tesoro a profundidades extremas

Lo que hace que este descubrimiento sea calificado por expertos como el «hallazgo del siglo» es tanto su ubicación como su pureza. Los geólogos han identificado reservas que superan las 300 toneladas métricas de oro a más de mil metros bajo tierra.

Sin embargo, las proyecciones son aún más ambiciosas: mediante el uso de tecnología de modelado geológico en 3D, se han detectado más de 40 vetas de mineral que se extienden hasta los 3.000 metros de profundidad.

De confirmarse el potencial total de estas capas inferiores, el yacimiento podría albergar más de 1.000 toneladas de oro, lo que lo consolidaría como el depósito más grande y rico del planeta.

Pureza fuera de lo común

Más allá de la cantidad, la calidad del mineral encontrado ha dejado atónitos a los especialistas. Mientras que en una explotación subterránea convencional lo habitual es encontrar unos 8 gramos de oro por cada tonelada de roca, en este nuevo yacimiento se han registrado concentraciones de hasta 138 gramos por tonelada. Esta pureza excepcional reduce significativamente los costos operativos y aumenta exponencialmente la rentabilidad de la extracción.

Impacto en la economía global

Con un valor de mercado estimado inicialmente en más de 80.000 millones de dólares, este tesoro subterráneo pertenece íntegramente al Estado chino. En un contexto global marcado por la incertidumbre financiera, donde el oro se mantiene como el activo refugio por excelencia (rondando los 2.700 dólares la onza), este hallazgo otorga a China una ventaja estratégica colosal.

Las autoridades locales ya trabajan en la infraestructura necesaria para la extracción a gran escala, un proceso que no solo fortalecerá las reservas nacionales del gigante asiático, sino que también podría redefinir el flujo de este metal precioso en el comercio internacional durante las próximas décadas.