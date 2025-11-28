El castillo situado sobre un lago de aguas turquesas que enamora a los turistas

En el mundo hay lugares increíbles, que todo el mundo debería visitar, al menos una vez, en la vida. Uno de los que más llama la atención de los turistas es este castillo situado sobre un lago de aguas turquesas. Se encuentra en la localidad italiana de Sirmione, y el paisaje es espectacular. El castillo se funde con la naturaleza que lo rodea, regalando una vista de postal.

El precioso castillo situado sobre un lago

Se trata del Castillo Scaligero, rodeado por las aguas turquesas del lago de Garda. El origen de la fortaleza data del siglo XIV. Fue la familia Della Scala, quien estuvo al mundo del territorio de Verona entre los siglos XIII y XIV quien ordenó su construcción.

La estructura original del castillo es del siglo XIV, cuando también se construyeron el dique y el puerto fortificado. A partir del siglo XVI, la importancia de Sirmione como puerto defensivo cayó en picado, el castillo cambió de funciones. Durante la época de Napoleón fue utilizado como depósito de provisiones y armas, así como alojamiento de las tropas. Más adelante, albergó la oficina de correos y una cárcel.

Visita

La visita al Castillo Scaligero merece mucho la pena. Comienza en el puente que en la antigüedad fue levadizo. El patio central fue utilizado para la práctica de ejercicios militares, y se encuentra protegido por la Torre del Homenaje. Tiene 37 metros de altura, y desde la parte superior hay unas vistas fantásticas del lago Garda.

Además, hay un segundo patio en el que hay expuestos restos arqueológicos de entre los siglos XIV y XIX. La dársena es uno de los principales atractivos del castillo, una gran fortificación portuaria que acogió a las flotas de Venecia y Escalígero. Aunque en el siglo XIX se convirtió en un patio transitable, gracias a los trabajos de reforma del siglo XX las aguas del lago Garda volvieron a entrar.

El precio de la entrada del Castillo Scaligero oscila entre los 2 y los 6 euros.

Sirmione

La localidad de Sirmione se encuentra en el norte de Italia y combina de un modo asombroso naturaleza e historia. El Castillo Scaligero es el icono del municipio y, además, el punto de acceso al casco antiguo.

También es recomendable la visita a las cuevas de Catulo, los restos de una villa romana del siglo I. En el lugar está el Antiquarium, donde se exponen los objetos hallados en las excavaciones arqueológicas, y las ruinas de una de las fuentes termales más famosas de toda Europa.

A todo esto hay que sumar que Sirmione es un lugar increíble para disfrutar de un día de sol y playa. Las dos playas más conocidas son Lido Beach Galeazzi y Jamaica Beach.