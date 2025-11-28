Casi nadie lo sabe pero éste es el sorprendente significado de la palabra Whisky

El whisky es una de las bebidas alcohólicas más consumidas del mundo. Se obtiene de la destilación de la malta fermentada con cereales como el trigo, la cebada, el maíz y el centeno, y el posterior añejamiento en barriles de madera de roble blanco.

El contenido alcohólico oscila entre el 40% y el 62% de volumen. Teniendo en cuenta que el primer escrito sobre el whisky data de principios del siglo XV en Irlanda, resulta de especial interés conocer cuál es el significado de la palabra.

Palabra whisky

La palabra whisky significa «agua de vida». En la Edad Media, los científicos clasificaban las bebidas alcohólicas en dos grandes grupos: «aqua ardens» (aguardiente, 60 grados) y «aqua vitae» (agua de vida, 90 grados).

El término latino «aqua vitae» fue traducido al galés como «usque beatha», que derivó en «usquebaugh», que se pronunciaba «wiskyba». Esta palabra dio origen al whisky.

¿Cuál es la diferencia entre whisky y whiskey? En la segunda mitad del siglo XIX, la destilerías irlandesas y estadounidenses querían diferenciarse de las escocesas, que en aquel entonces producían un destilado considerado de menor calidad. Por lo tanto, se decidió que los destilados procedentes de Irlanda y Estados Unidos se llamarían whiskey, y los de Escocia se conocerían por el nombre de whisky.

Estas son algunas de las frases célebres sobre el whisky:

«Demasiado de algo es malo pero demasiado buen whisky es raramente suficiente». Mark Twain.

«Mi propia experiencia ha sido que las herramientas que necesito para mi negocio son papel, tabaco, comida y un poco de whisky». William Faulkne.

«Nunca retrases besar a una chica bonita o abrir una botella de whisky». Ernest Hemingway.

«El agua no está hecha para ser bebida. Para hacerla agradable tuvimos que añadir whisky. Tras muchos esfuerzos, aprendí a hacerlo». Winston Churchill.

«Un buen trago de whisky caliente antes de acostarse, no es muy científico, pero ayuda». Alexander Fleming.

Historia de esta bebida

Cuenta la leyenda que fueron los celtas los primeros en destilar un líquido transparente, dando inicio a la historia del whisky. Aún persiste la controversia sobre si su origen se encuentra en Escocia o en Irlanda. El whisky se desarrolló en los monasterios cristianos de ambas regiones, que preservaron y difundieron el conocimiento de la destilación.

En 1494, un documento escocés mencionó por primera vez el whisky cuando un monje benedictino adquirió los ingredientes para elaborar «el agua de la vida». Posteriormente, se fundaron las primeras destilerías privadas en Escocia. En 1608, Irlanda registró su primera destilería oficial cuando el rey James I otorgó a Sir Thomas Phillips, administrador de la provincia de Ulster, la licencia para destilar whisky. Las destilerías más antiguas que aún operan hoy en día incluyen Glenturret (1775) y Bowmore (1779) en Escocia, y Kilbeggan (1757) en Irlanda. El whisky llegó a Estados Unidos con la gran oleada de inmigración al Nuevo Mundo.

A mediados del siglo XVII, la imposición de impuestos sobre el whisky en Irlanda y Escocia provocó una resistencia de 200 años contra estas cargas fiscales. En el siglo XVIII, la introducción de un impuesto similar en América también desencadenó violentas revueltas.

Proceso de elaboración

En la etapa de malteado, la cebada se sumerge en agua y se deja germinar. Durante la germinación, el almidón se convierte en azúcar a través de la fermentación, un proceso que dura alrededor de cinco días antes de secar la cebada.

La cebada malteada se mezcla con agua calentada gradualmente hasta alcanzar los 95 grados. Este calentamiento permite separar el azúcar. Posteriormente, se añade levadura para transformar el azúcar en alcohol, en un proceso de fermentación que dura entre dos y tres días.

El whisky se calienta en grandes alambiques de cobre. Durante este proceso, el alcohol se separa del agua. A mayor temperatura, mayor será el porcentaje de alcohol. El destilado se almacena en barricas de roble claramente etiquetadas. El tipo de barrica influye en el sabor y color del whisky, factores que dependen del tamaño de la barrica, el tipo de madera y el contenido previo de la barrica.

El whisky madura en la barrica, y su calidad mejora con el tiempo. Puede llamarse whisky una vez ha madurado durante al menos tres años y un día. La mayoría de los whiskys maduran entre 12 y 21 años. A pesar de que el país de origen, el proceso de elaboración y los ingredientes puedan ser similares, la maduración influye considerablemente en el sabor.

Curiosidades del whisky

Aunque el primer registro de la bebida data de principios del siglo XV, la palabra whisky no nació hasta mucho después, en el año 1715.

Uno de los principales requisitos para que la bebida pueda llamarse whisky es que debe envejecer en barricas de roble durante al menos tres años.

En la actualidad, los países donde más whisky se consume son: Francia, Uruguay y Estados Unidos.

Por increíble que parezca, existe una pasta de dientes con sabor a whisky. Se llama Jigger Bourbon Whisky.