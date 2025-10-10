Un camarero pone un anillo de compromiso en su postre y se confunde de mesa: la reacción de ella se hace viral

Una cena en un restaurante de España terminó convirtiéndose en una historia que se hizo viral en redes sociales. Una joven llamada Laura Zurrón acudió al local junto a su pareja para disfrutar de una cena tranquila, sin imaginar que su postre contendría una sorpresa inesperada: un anillo de compromiso oculto dentro del volcán de chocolate. Laura compartió el vídeo en TikTok (@117films) sin imaginar que desataría una oleada de comentarios, teorías y reacciones de todo tipo.

En el vídeo, que dura apenas unos segundos, se observa cómo Laura descubre algo brillante dentro del volcán de chocolate que había pedido de postre. Mientras graba la escena con su teléfono, dice: «me acabo de encontrar un anillo de matrimonio en mi postre del restaurante».

La reacción de la joven fue inmediata: miró a su novio con cierta mezcla de nervios y curiosidad y le preguntó si él tenía algo que ver con la situación. «¿tú me vas a pedir matrimonio?». Sin embargo, su pareja negó rotundamente cualquier implicación: «no, no fui yo. Yo no he puesto nada ahí».

El anillo de compromiso en el postre

La explicación más probable surgió pocos segundos después, cuando Laura se dio cuenta de que todo se debía a una confusión del restaurante. «se debe haber confundido el camarero y nos ha puesto un postre de otra persona que iba a proponer matrimonio a alguien». La jovenreaccionó con humor y empatía hacia la pareja afectada por la confusión: «seguro que esa persona está todo rayado porque su novia no sacó el anillo», comentó entre risas

El vídeo, que muestra tanto la reacción de Laura como la del novio, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. En menos de 48 horas, acumuló más de tres millones de reproducciones, 106.000 «me gusta» y más de 3.000 comentarios de usuarios de todo el mundo.Los usuarios de TikTok respondieron con una mezcla de sorpresa, humor y teorías sobre el origen del anillo.Muchos usuarios coincidieron en que lo correcto era devolver el anillo al restaurante: «primero, debes devolverlo, y segundo, deja a ese tipo que está contigo». Algunos insistieron en la urgencia de actuar correctamente: «ni si quiera me hubiera dado tiempo de hacer un vídeo, lo devuelvo enseguida. Había un hombre esperando hacer una petición de matrimonio».

Y también hubo quienes señalaron la importancia de la responsabilidad: «jamás se hace eso, lo correcto es llamar al camarero e informarle lo ocurrido». Por otro lado, la reacción del novio de Laura generó críticas: «espero que tu novio sólo esté bromeando, cuando dice: «yo me lo quedaría» sabiendo que una persona puede ser despedida y acusada de robo».

Algunos incluso cuestionaron su conducta: «la forma en la que reacciona tu chico es preocupante».

También hubo varios usuarios que sugirieron que todo el vídeo podía ser «actuado o planeado por la pareja como estrategia para viralizar su productora». Algunos añadieron: «es la chica que fue de blanco a la boda de su ex, pero era todo mentira, o sea es actriz, en fin, es acting».

La incógnita sobre el paradero del novio frustrado añadió un toque de misterio a la historia. «Imagínate preparar todo, pedir el anillo, hablar con el chef, y que se lo den a otra mesa», escribió un usuario.

Aunque no se reveló el nombre del establecimiento en los videos, varios medios informaron que el restaurante implicado contactó a la pareja tras ver el vídeo viral para disculparse por el malentendido y recuperar el anillo. Según versiones que circularon después, el personal habría confirmado que efectivamente hubo una confusión en la entrega de los postres.

Historia

El anillo de compromiso ha sido, a lo largo de la historia, un símbolo de amor y unión, aunque su significado y uso han evolucionado considerablemente hasta la actualidad.

En la antigüedad, se creía que el dedo anular de la mano izquierda tenía una conexión directa con el corazón. Durante la Edad Media, se consolidó la costumbre del anillo de compromiso. La mujer recibía un anillo de su amado como promesa de matrimonio. Fue también en esta época cuando surgieron los llamados anillos gemelos: el hombre llevaba su anillo hasta la boda, momento en el que se lo entregaba a su futura esposa, quien lo usaba como anillo de bodas.

La costumbre de regalar anillos de compromiso, aunque extendida hoy en día, comenzó siendo un privilegio de las clases altas y los nobles. Con el auge económico de los años 50, este gesto se democratizó. Desde los años 70, el anillo de compromiso se ha vuelto habitual en la mayoría de las parejas. Hoy en día, la tendencia de sorprender a la pareja con un anillo durante la propuesta sigue siendo muy común; más allá del diamante, muchas parejas optan por piedras como el zafiro, la esmeralda y el rubí, que simbolizan la lealtad, el renacimiento y la pasión, respectivamente.