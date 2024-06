Deja de hacer esto cuando vayas de bares: los camareros lo odian

¿Conoces los mejores consejos para ser un buen cliente cuando vas a un bar o a un restaurante? Son muchos los profesionales que aseguran que trabajar de cara al público es muy complicado, ya que en ocasiones los clientes son demasiado exigentes con el servicio. Los camareros son expertos en tratar con personas de todo tipo, y para ello deben contar con una buena dosis de amabilidad, empatía y capacidad resolutiva.

Pero, ¿cuáles son las cosas que los camareros odian que hagan los clientes en un establecimiento? Una de ellas es sentarse en una mesa que no está recogida, mientras hay otras libres. Tampoco les gusta que los clientes junten mesas sin que tengan permiso para ello.

Las cosas que más odian los camareros

Es habitual ver a personas llamar a los camareros con un chasquido de dedos, un silbido, o incluso con expresiones como «tss», «eh, tú», o llamándoles «jefe», «chaval», o «guapa». Sin embargo, la mejor opción es siempre optar por la educación, utilizando fórmulas como «disculpa» o «perdona», que son mucho más efectivas. Además, evita dar órdenes directas y prefiere muletillas como «cuando puedas» o «¿te podría pedir otra cerveza?». La amabilidad es clave.

Evita también ser grosero con bromas de mal gusto o piropos a las camareras. No involucres al camarero en tus conversaciones cuando está ocupado, ni lo ignores estando más pendiente del móvil o charlando con los demás comensales. Ayuda cuando traigan la comida, dejando espacio libre en la mesa.

Antes de pedir, revisa la carta para no hacer que el camarero repita los platos de memoria. Tampoco intentes crear combinaciones a tu gusto si no están en el menú. Es importante hacer el pedido completo de una vez, evitando pedir por partes, y respetar los horarios de la cocina, no solicitando platos fuera de hora. No prolongues demasiado tu estancia en el restaurante por la noche, ya que los camareros también desean terminar su jornada y descansar.

A la hora de pedir la cuenta en grupo, lo más eficiente es que una persona pague y el resto le haga un Bizum, evitando así hacer perder tiempo al camarero, especialmente en hora punta. Lo más molesto es cuando los clientes pretenden pagar sólo lo que han consumido, obligando al camarero a hacer la cuenta de cabeza, lo que puede provocar desajustes en la caja.

Y, por último, no olvides dejar propina; los camareros siempre la agradecen. La educación y la consideración son esenciales al tratar con un camarero.

Hace unos años, la respuesta de un camarero a una reseña de Google se hizo viral. En la reseña, un cliente se quejaba de que no les atendieron a pesar de que todas las mesas estaban vacías. La situación mencionada es común: pedir comida cuando la cocina está cerrada o a punto de cerrar. El dueño del establecimiento respondió a la crítica, explicando la importancia de respetar el horario de los camareros.

Me duelen las manos de aplaudir la respuesta de este propietario, ASÍ SÍ. pic.twitter.com/WoAvg1MvQQ — Soy Camarero (@soycamarero) September 1, 2022

Petición desesperada

Gonzalo Terrazas Loa, un camarero que comparte sus experiencias diarias en TikTok, ha hablado de una conducta común entre algunos clientes. A pesar de las buenas intenciones detrás de esta acción, Gonzalo destaca que no es recomendable y lanza una pregunta a sus compañeros: «¿Os pasa a vosotros también?».

Se refiere al hábito de colocar azucarillos y servilletas usadas dentro de la taza de café vacía, tratándola como una papelera improvisada. Aunque los clientes lo hagan con la intención de ayudar, Gonzalo explica que esto en realidad les genera más trabajo a los camareros.

«A ver si logramos cambiar con este vídeo ciertos aspectos de algunos clientes», comienza diciendo en su video. Y añade: «Mirad esto, es una cosa que jamás he llegado a comprender, los papelitos que metéis dentro de una taza. Nunca he llegado a entender si es por ayudarnos o es una manera de jugar».

Luego, aclara: «Si queréis ayudar a los camareros, lo suyo es que lo dejéis en el platito, y nosotros lo llevamos a la basura y lo tiramos sin problema. Así nos ahorráis el trabajo de tener que sacar todos los papelitos para luego tirarlo a la basura y lavarlo». Gonzalo comenta que se encuentra con esta situación «todos los días, con cinco tazas o vasos».

Los comentarios de los usuarios no han tardado en llegar. Algunos admiten haber realizado este gesto en alguna ocasión: «Nunca más lo haré. Yo lo hacía para dejar todo recogido, gracias por enseñarnos», comenta una usuaria. Sin embargo, otras personas expresaron su confusión sobre la forma correcta de proceder: «Algunos no sabemos cómo hacerlo… En el plato lo vemos mal y ahora en la taza, también».