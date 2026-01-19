Hoy es 19 de enero, y siendo el tercer lunes del mes, muchos ya sabrán que hoy es el día en el que se celebra el Blue Monday. Es decir, que hoy celebramos el que es considerado como el día más triste, así que lo de blue monday nada tiene que ver con ser como el Black Friday o el Ciber Monday. Tiene que ver con lo anímico y con una fórmula o mezcla de factores que nos llevan a un día, el de hoy, en el que nos sentimos más triste de lo normal. ¿Y qué podemos hacer para superar esos sentimientos? Pues nada mejor que recurrir a las mejores frases motivacionales que os enumeramos a continuación para hacer frente el Blue Monday.

¿Te has sentido algo triste o deprimido desde que despertaste esta mañana? Como todos los días de la semana, dirían algunos y más cuando es lunes. Pero hoy quizás más de lo habitual porque estamos en el Blue Monday, que es un día caracterizado porque un número elevado de personas se siente especialmente triste, algo que no es habitual en ellos, algo que por lo visto, tendría explicación, como decimos, en una supuesta fórmula matemática. Por lo que sabemos en torno a este día, el descubrimiento del Blue Monday lo hizo Cliff Arnal, psicólogo de la Universidad de Cardiff, en 2005. Según los cálculos descubiertos por este profesor, es el tercer lunes de Enero cuando se combinan varios factores particularmente deprimentes: fin de semana y comienzo de semana, temperaturas gélidas, falta de sol, deudas navideñas para ponerse al día, sensación de que el sueldo aún está lejos, imposibilidad de tomarse unas vacaciones, buenos propósitos ya inclumplidos.

El profesor Cliff Arnal logró resumirlo todo en una ecuación que dio como resultado que el tercer lunes de cada enero, fuera el día más triste al que nos enfrentábamos. Pero ¿es esto real? Lo cierto es que no sino que en realidad, el Blue Monday y toda la estrategia de la mencionada educación matemática, nació de parte de una agencia de viajes con la finalidad de crear una campaña que motivara a la gente a contratar unas vacaciones, pero sí que es cierto que la ciencia asegura que el mes de enero en general, y especialmente las tres primeras semanas tras la Navidad, la gente suele deprimirse con mayor facilidad, debido a factores como el hecho de volver a la rutina y hacerlo además cuando las temperaturas son realmente bajas.

Las mejores frases motivacionales para superar el Blue Monday

De este modo, si hoy te has despertado más triste de lo normal, no debes pensar en negativo y mucho menos en que sea lunes o especialmente «Blue Monday». Para animarte, nada como recurrir a frases motivacionales y por ello, os queremos dejar las mejores.

-“Tus emociones no deberían ser paralizantes. No deberían defenderse. No deberían impedirte ser todo lo que puedes ser «. Wayne Dyer.

-«Donde una puerta se cierra, otra se abre». (El Quijote) Miguel de Cervantes.

-«Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año». W. Emerson.

-«El hombre está plagado de una obsesión ciega por contar sus problemas. Rara vez habla de sus alegrías. Si hablamos de ello correctamente, podríamos compartir la felicidad «. Fyodor Dostoevsky

-«No he fallado. Intenté 10.000 métodos que no funcionaron». Thomas Edison.

-«Cada brizna de hierba tiene su propio Ángel que la anima susurrándole: ¡Crece!». El Talmud

-«El éxito no es el final, el fracaso no es fatal: es el coraje para continuar lo que cuenta». Anónimo

-«Las lágrimas vienen del corazón y no del cerebro». Leonardo da Vinci.

-«Lo que nos hace llorar, nos llevará a la gracia. Nuestro dolor nunca se desperdicia». Bob Goff.

-«Hay dos medicinas para todos los males: el tiempo y el silencio». Alejandro Dumas.

-«Cuando estás feliz disfrutas de la música, pero cuando estás triste entiendes la letra». Frank Ocean.

-«Todas las miserias del hombre provienen de su incapacidad para sentarse tranquilamente en una habitación y no hacer nada». Blaise Pascal.

-«Transforma tus heridas en sabiduria». Oprah Winfrey.

-«Quizás yo sepa mejor por qué es el hombre solo el que ríe; solo él sufre tan profundamente que tuvo que inventar la risa». Friedrich Nietzsche.

-«La vida parece una rápida sucesión de cosas ocupadas». Jane Austen.

-«Culpar a otras personas por las cosas que van mal garantiza tu miseria continua». Justin Kan.

-«No te preocupes por fallar, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas». Anónimo

-«Incluso una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad, y la palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen con paciencia y ecuanimidad». Carl Jung

-“La forma en que funciona la tristeza es uno de los extraños acertijos del mundo. Si te asalta una gran tristeza, es posible que te sientas como si te hubieran prendido en llamas, no solo por el enorme dolor, sino también porque tu tristeza puede esparcirse por tu vida, como el humo de un enorme fuego. Lemony Snicket.

-“Hay momentos en los que desearía poder hacer retroceder el reloj y quitarme toda la tristeza, pero tengo la sensación de que si lo hiciera, la alegría también desaparecería». Nicholas Sparks

-«Experimentar la tristeza y la ira puede hacerte sentir más creativo y, al ser creativo, puedes superar el dolor o la negatividad». Yoko Ono

-«El fracaso es solo una oportunidad para comenzar de nuevo, pero esta vez de manera más inteligente». Anónimo