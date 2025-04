El aviso del doctor sobre la leche desnatada que nadie esperaba: «No se pierde peso»

Un doctor ha lanzado un aviso que todos debemos conocer sobre la leche desnatada, realmente no se pierde peso, sino todo lo contrario. La alimentación cada vez cobra más protagonismo y lo hace de tal forma que debemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y nos está esperando. Podemos empezar a tener en cuenta determinados cambios en la alimentación que debería darnos más de una sorpresa inesperada. Son días en los que la comida va cobrando protagonismo y lo hace de tal forma que tocará ver qué nos puede deparar ese paso del tiempo.

Nunca podemos perder peso, sino más bien todo lo contrario, podremos estar incorporando un ingrediente del que esperamos que nos ayude a no ganar más kilos de más. Quizás incluso tengamos en mente, esa capacidad para cambiar nuestro cuerpo que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Sin duda alguna, tenemos que apostar claramente por unos ingredientes que seguro que nos sacarán de más de un apuro en estos días en los que hemos apostado claramente por una serie de detalles que son esenciales. Una leche desnatada no supone una pérdida de peso.

No se pierde peso

Dependiendo del elemento con el que mezclaremos la leche, vamos a tener que afrontar algunas situaciones que hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Es hora de apostar claramente por una serie de ingredientes que nos deben ayudar a cambiar de ritmo, por lo que, tenemos que estar preparados para todo.

Son tiempos de apostar claramente por ciertos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que nos ayudarán a conocer un poco mejor este tipo de alimentos. La comida puede acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante.

No siempre los desnatados pueden ser los mejores aliados a la hora de perder peso y eso quiere decir que tendremos que apostar claramente por ciertos elementos que serán esenciales. Es hora de dejar salir algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días.

La leche desnatada por sí sola no adelgaza, especialmente si la mezclamos con el cacao o con galletas que, aunque sean integrales, no dejan de llegar a ser los que nos acompañarán en estas jornadas. Tocará estar pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas que tenemos por delante.

El doctor lanza un aviso sobre la leche desnatada

Los expertos de Quiron Salud recomiendan consumir leche entera por varios motivos, según podemos ver en su blog: «Dependiendo de las marcas, una leche desnatada tiene 6 o 7 veces menos cantidad de nutrientes que la leche entera y una leche semidesnatada, aproximadamente la mitad. La principal diferencia a la hora de elegir la leche estará en el porcentaje de grasa que contiene, que influirá tanto en las calorías como en el sabor. Al perder la grasa, la leche desnatada pierde también las vitaminas liposolubles características de la leche, sobre todo la A o retinol y la vitamina D o calciferol. Los lácteos enteros tienen otros componentes saludables como aminoácidos, grasas no saturados, vitaminas K1 y K2, calcio, magnesio, potasio y probióticos.

La leche entera es igualmente recomendable cuando una persona está a dieta o tiene el colesterol alto. La entera tiene un colesterol dietético que no tiene que ver con el colesterol de la sangre. La leche entera es capaz aportar nutrientes en una proporción superior al nivel calórico que aporta, propiedades como la capacidad de la grasa láctea de elevar el colesterol bueno o la importante presencia de lípidos bioactivos son positivos a nivel cognitivo. Los últimos estudios han demostrado que el consumo de lácteos enteros no se relaciona con un mayor índice de enfermedades cardiovasculares. La leche entera es altamente saciante y tiene mayor palatabilidad, por lo que está mejor en boca una leche entera que una desnatada y evitando el consumo de otros productos con grasas o azúcares refinados».

Siguiendo con la misma explicación: «Según la etapa de la vida, NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) dice que los lácteos se incluyen en el segmento de consumo de dos a cuatro al día. Dos raciones diarias de lácteos conllevarían una reducción del riesgo de sufrir diabetes, síndrome metabólico e hipertensión. Lo llamativo del caso es que serían los productos lácteos enteros, es decir, grasos, los que demostrarían una mayor acción protectora del metabolismo. Sin duda hay que tomar la leche que se ajuste a nuestros gustos (más o menos sabor) y a nuestra situación metabólica».

Además, la leche entera puede ser más saciante por lo que, podremos evitar ese picoteo entre horas y la sensación de hambre que nos puede estar acompañando en estos días en los que, lo que queremos es perder peso.