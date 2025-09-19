Algo terrible está pasando bajo el mar: ya ha entrado en colapso y los científicos lanzan el aviso más grave de la historia

Ha entrado en colapso y los científicos lanzan el aviso más grave de la historia, lo que está pasando bajo el mar es terrible. Nuestro planeta nos manda más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia importante.

En estos días que tenemos por delante, lo que está pasando bajo el mar puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y sin duda alguna, se convertirá en una de las señales de alerta más claras. Estamos viendo como las estaciones parece que cambian por completo, no son lo que eran. En este verano en el que las altas temperaturas han sido un riesgo importante, lo que está por llegar, puede acabar siendo algo muy diferente. Será el momento de ver qué es lo que pasa con este tipo de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estas próximas jornadas. Es hora de saber qué terrible futuro nos espera ante lo que pasa bajo el mar.

Lo que está pasando bajo el mar es terrible

El planeta Tierra parece que nos está dando señales de que algo no termina de funcionar tal y como nos imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia significativa. En estos días que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y sin duda alguna, nos dará mucho en qué pensar. Parece que el planeta se está revelando contra un ser humano que está detrás del cambio climático con sus actuaciones.

Por lo que, habrá llegado el momento de descubrir qué pasa debajo del mar, en ese punto que no vemos, las consecuencias de este aumento de las temperaturas también puede ser claves. Sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar un marcado cambio que será esencial.

Son tiempos de atender lo que está pasando en unos días en los que cada elemento cuenta. Los mares también sufren este aumento de las temperaturas que nos está alejando de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante.

Ha entrado en colapse y los científicos lanzan el aviso sobre el colapse

El colapse en el fondo del mar puede acabar siendo una dura realidad, si tenemos en cuenta lo que vamos a vivir en estos próximos días que hasta la fecha no imaginaríamos que fueran tan destacados. Hay una parte del planeta que se está revelando de forma significativa.

Tal y como nos explican los expertos de climática: «La Gran Barrera de Coral, con una extensión de unos 2.300 kilómetros y ubicada al este de Australia, sufre su mayor declive coralino desde que hay registros, en 1986, según indicaron este miércoles en un informe científicos australianos. El gubernamental Instituto Australiano de Ciencia Marina documentó el estado de 124 arrecifes entre agosto de 2024 y mayo de 2025 para determinar el blanqueamiento generalizado de corales en las tres partes de la Gran Barrera. El impacto es mayor en las zonas norte (de Cabo York a Cooktown) con un descenso respecto a los niveles de 2024 del 24,8% y sur (Proserpina a Gladstone) con el 30,6%, ambas «la mayor disminución anual de la cobertura coralina» en 39 años; mientras que el declive de la región central (Cooktown a Proserpine) fue del 13,9%. El último episodio de blanqueamiento en este paraje, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una prevalencia de «alta a extrema» en las tres zonas, señala el informe. «Algunos arrecifes individuales han experimentando disminuciones de coral de hasta el 70,8%» cerca de la isla Lizard, en la zona norte, subraya el estudio. Estas disminuciones se atribuyen principalmente a la mortalidad de corales causada por el blanqueamiento masivo de 2024, agravado por los impactos acumulativos de dos ciclones en diciembre de 2023 y enero de 2024, inundaciones de agua dulce y la presencia de estrellas de mar corona de espinas, una especie que devora el coral».

Por lo que, la reducción de este elemento es un claro indicador de que algo está pasando. No deja de ser ese alimento para unos peces y animales marinos que cada vez viven más amenazados. El futuro puede estar marcado por estos datos que son realmente terribles, por lo que, quizás tocará estar pendientes de ellos de forma significativa. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante, un futuro nada bueno en el mar, pero tampoco fuera de él.