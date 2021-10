Aunque fue un programa que ninguna cadena quería en un inicio, ahora se cumplen 20 años del formato televisivo de éxito OT, que finalmente se retrasmitió en televisión española. Fue el 2 de octubre de 2001 cuando arrancaba este nuevo formato donde 16 concursantes buscaban tener una carrera discográfica en el mundo de la música. Veamos algunas de las curiosidades del programa en estos 20 años de Operación Triunfo.

Lo cierto es que una gran parte de los concursantes de la primera edición, la más mágica e importante para muchos, se dedican al terreno musical y han conseguido ser primeras voces en el panorama musical internacional y nacional.

Al principio no tuvo tanta audiencia

El éxito del programa se fue desarrollando a medida que pasaban las semanas. Pues en las dos primeras galas, OT no llegó a 2,7 millones de telespectadores porque no era un formato conocido y los directores, tanto de TVE como de la productora del programa Gestmusic, no las tenían todas sobre su continuidad.

Récord de espectadores en la final

Esto pasó a la historia porque a medida que las semanas pasaban, el programa iba sumando audiencia. Tanto fue así que la gala final, donde se conocía la ganadora del programa, el 25 de febrero de 2002, fueron nada menos que 12,8 millones de espectadores los que estaban delante del televisor. Todos recordamos como Rosa se hizo con el premio de ganadora.

Mucho amor

Desde que los jóvenes entraron en la academia se especuló que muchos se pudieron haber liado entre ellos, algo que conocimos años después. Si bien la mayor parte de concursante entraron con pareja, hubo escarceos dentro del programa, se habló de las relaciones entre Verónica y el desaparecido Álex Casademunt, la conocida pareja Bisbal-Chenoa y hasta Bustamante y Gisela.

Juan Camus y Naím Thomas se quisieron desvincular de la marca OT

Es cierto que tras el programa una buena parte de los concursantes encontraron el éxito gracias a la marca OT, llevan colgado este sello desde siempre y es algo que a algunos les molesta.

De hecho, Juan Camus, el eterno nominado a quien el público salvaba, no quiso saber nada del programa ni de sus compañeros una vez finalizó. Si bien luego lo hemos visto en el concierto que hicieron hace unos años con todos juntos y en el entierro de Casademunt.

También es el caso de Naím Thomas, quien ha tenido una carrera menos conocida que alguno de sus compañeros, pero ha hecho musicales y sigue dedicándose a la música. Tras salir del programa, criticó a las productoras musicales que se encargaban de lanzar las carreras musicales de los “triunfitos”. Son algunos de los hecho de estos 20 años de Operación Triunfo.