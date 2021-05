Las redes sociales se han convertido en la plataforma idónea para dar voz a diferentes temáticas. Hace unas horas, Rosa López ha hablado sin tapujos con Jesús Cañadilla -productor musical-, sobre sus compromisos profesionales, pero también ha querido compartir con todos sus seguidores algo que le viene ocurriendo desde hace algún tiempo. La cantante y el compositor ha comenzado a recordar cómo fue el look que lució López en Eurovisión en 2002 y ha sido ahí cuando la intérprete de ‘Yo no soy esa’ ha confesado la inseguridad que sentía a la hora de elegir outfit debido a su peso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial)

“Lo primero es aceptarse y quererse. Lo demás es secundario, luego ya cada uno lima lo que quiere”, ha comenzado diciendo sobre este asunto. Después, ha querido hacer hincapié en que con los años la mentalidad va cambiando, pero que fue complicado lidiar con las críticas de todo un país cuando saltó a la fama hace ya cerca de dos décadas. “Ante esas situaciones siempre pides ayuda a los que más te quieren porque te conocen y saben cómo eres. Yo lo que peor llevaba de esta profesión era lo de ponerme desnuda delante de un estilista. Ahora ya me da igual”, ha dicho con una sonrisa.

Rosa López también ha dejado claro que ha aprendido a aceptar las “circunstancias” y, sobre todo, aceptarse a sí misma. “Si te digo la verdad, me sigue costando trabajo encontrar talla en un showroom, aunque es verdad que he engordado. Es una locura, todo tiene que ser a medida y yo ahora tengo una 44”, ha relatado muy sincera dejando claro que ella se encuentra bien y que ya sabe lo que tiene que hacer, pero que le da “pereza”.

No es la primera vez que la artista muestra su malestar en relación al tallaje de las prendas. En 2019, ‘Rosa de España’ reveló a ‘La Vanguardia’ -tras presentar su single de ‘Vacío’-, que había vivido en su pasado muchos “traumas” al no tener el cuerpo que los patrones de la sociedad demandaban. Dichas críticas hacia su persona, lejos de hundirla han hecho que su crecimiento suba como la espuma. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ pese a que ha perdido peso a lo largo de todos estos años, aún sigue teniendo problemas con el tallaje. “Ni siquiera pagando a un estilista consigues que te traiga una talla 38, y eso es algo que no me explico”, declaró bastante apenada la de Granada al citado medio. Sin embargo, Rosa López ha demostrado que nada ni nadie puede con ella.

Hace unas semanas, reapaeció con un asombroso cambio de look que le ha sentado de maravilla. La cantante ha apostado por una media melena que ha favorecido los rasgos de su rostro. De hecho, no ha parado de recibi halagos a través de las redes sociales desde que se hizo este cambio estilístico tan glamuroso.