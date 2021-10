La de Chenoa y David Bisbal fue una relación de las que no se olvidan fácilmente. Muestra de ello es que más de 15 años después se sigue hablando preguntando a los protagonistas por un noviazgo que nació en ‘Operación Triunfo’. Aunque fue retransmitida por los medios, la cantante contó lo que no se conocía en una biografía.

Se conocieron en la academia y ya allí se notaba que había algo entre ellos, aunque intentaron tener una relación discreta. Desde el año 2001 y hasta el 2004 fueron la pareja más querida de España, pero el amor se rompió después de los rumores de infidelidad del almeriense.

La imagen de Chenoa saliendo en chándal a confirmar la ruptura ante la prensa es parte de la historia de la prensa del corazón. Lo que pocos conocen es lo que ocurrió horas y días antes de aquella declaración que convirtió a la cantante en carne de meme. Por suerte, en aquel momento las redes sociales eran algo muy distinto a lo que conocemos ahora.

En su libro ‘Defectos Perfectos’, publicado en el año 2017, cuenta con detalles la forma en la que David Bisbal le abandonó de un día para otro sin dar explicaciones. Tras volver de un viaje, el cantante se marchó y solo le dijo: «Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos».

Pero algo así no era nuevo en la pareja: «Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras. Yo le dije que se tomara su tiempo, que no había problema». Lo que no se esperaba la exoncursante de OT es que se enterase por televisión de que estaba soltera.

Alguien llamó a la cantante y le avisó de que pusiera la tele porque tenía que ver algo que le interesaba. «Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie», recuerda en su libro.

Ese duro golpe, que no esperaba, le provocó un ataque de nervios inmediato: «Cuando le escuché decir esas palabras no podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá, donde me sentaba, podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: fue el peor día de mi vida».

Pero lo más sorprendente llegaría cuando quiso pedirle explicaciones: «Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Volví a marcar. Nada. Quería morirme. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo número. Había cambiado de teléfono. Fue devastador».

El resto es historia, ya que Chenoa decidió ponerse un chandal gris, que más tarde confesó que regaló, y habló con la prensa. Al ver la escena, una amiga decidió que no debía estar sola y se fue con ella en una sesión de desahogo en la que se «atiborró a valerianas y vino».

Tras pasar lo peor, la participante de ‘Operación Triunfo’ la llamada de la hermana de David Bisbal: «Me dijo que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que dejáramos sus cosas dentro. Ah, por cierto… ¡cuidado con los premios! ¡Sus putos premios!».