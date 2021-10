En un momento en el que ‘Operación Triunfo’ cumple 20 años desde su primera edición muchos son los que recuerdan los mejores momentos, muchos ligados a su adolescencia e infancia. Pero no todo es color de rosa en el mundo ‘OT’, ya que también hay secretos y polémicas que el programa ha querido olvidar desde 2001.

Uno de los más sonados, por afectar a la salud de la ganadora de aquella mágica edición, no salió hasta 18 años después. En 2019, Rosa López concedió una entrevista a Toñi Moreno en la que recordó el momento en el que su voz comenzó a apagarse.

En plena gira, una chica que formaba parte del equipo se acercó a la artista para interesarse por su estado e insistiendo que acudiera a visitar a un médico. Aunque la granadina estaba segura que de que había preparado su voz para los conciertos, terminó siguiendo el consejo.

El médico le inyectó una sustancia «de colorcillo azul y blanco» que supuso su ruina. Aunque en un primer momento le sirvió para mejorar la voz, todo cambió tras dos conciertos: «No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba».

Esto le llevó a no poder ni tan siquiera hablar, por lo que tuvo que hablar con su familia con ayuda de una pizarra. Pablo Muñoz, que terminaría siendo su pareja, fue el único doctor que se atrevió a realizar la operación de cuerdas vocales que la artista necesitaba.

Eurovisión no fue tan feliz como parecía

Desde que se convirtió en la ganadora de ‘Operación Triunfo’, ‘Rosa de España’ quiso que sus 15 compañeros de academia fuesen sus coristas en el escenario de ‘Eurovisión 2002’, algo que no estaba permitido. El festival solo permite que haya un máximo de seis personas en las actuaciones.

Aunque la representante pidió que una de las presentes fuese su gran amiga Verónica Romero, la delegación española se lo negó sin dar demasiadas explicaciones. Pero ese no fue el único feo con los triunfitos, ya que al comenzar la gira se toparon con la cruda realidad.

Geno Machado recordó en ‘Aquellos Maravillosos años’, programa de Telemadrid, que en el primer concierto de la gira de ‘OT’ solo recibieron un bocadillo y un refresco, algo que les pareció inaceptable después de llenar el Olímpico de Montjuic.

En el mismo programa, Gisela confesó que ella pidió la «carta de libertad» a la productora para poder llevar ella su carrera. Natalia, la benjamina del grupo, fue más crítica: «Hay un momento en el que los números no son los que quieren porque ya no sales en la tele y dejas de recibir apoyo».

Pero las chicas no han sido las únicas en criticar con dureza al formato, a pesar de que le deben su fama. El fallecido Àlex Casademunt criticó el favoritismo que había hacia otros concursantes que han tenido una carrera mucho más exitosa.

«A David Bisbal le llevaban preparando su disco un mes y medio, y a mí, que también quería tener una carrera musical en solitario, me metieron en un grupo con un estilo que no me gustaba. Pero tengo claro que me he vendido muchos años y ya no lo voy a hacer más», dijo en el pasado.

Para Juan Camus, que merece capítulo a parte por sus polémicas, también tuvo críticas. «Que Juan Camus se ventilara a tres o cuatro no lo entendí. No era justo, pero hubiera deseado irme más tarde», dijo Casademunt preguntado por lo que ocurría en las galas de ‘Operación Triunfo’.