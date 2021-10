La vida de Carlos Lozano ha sido una auténtica montaña rusa, tanto en lo profesional como en lo personal. El madrileño ha pasado de ser modelo cotizado y el presentador más importante de España gracias a ‘Operación Triunfo’, a desaparecer de la televisión después de multitud de conflictos.

Su carrera comenzó en el mundo de la moda, llegando a desfilar en las mejores pasarelas del mundo, como Milán, París y Londres, para grandes firmas como Armani y Versace. Esa trayectoria le hizo dar el salto a la televisión, donde comenzó en un papel discreto en La 2.

El año 1996 fue su gran salto, siendo sustituto de Goyo González en ‘La ruleta de la fortuna’, ahora conocida como ‘La ruleta de la suerte’. Junto a Terelu Campos compartió los mejores momento de ‘Con T de Tarde’, el magazine que triunfó en Telemadrid a finales de los años 90.

En Televisión Española firmó sus mejores años como presentador, siendo el responsable de conducir la última versión de ‘El precio justo’ que ha funcionado hasta el momento. Hasta el año 2001 triunfó en las tardes de la cadena pública.

Entre las azafatas del programa se encontraba, además de una desconocida Pilar Rubio, Mónica Hoyos. Con la peruana comenzó una relación que terminó en boda y teniendo a una hija, Luna, de 17 años en la actualidad.

Entre 2001 y 2004 fue, sin ningún tipo de dudas, el presentador de moda en España gracias a las primeras ediciones del talent musical ‘Operación Triunfo’. Su naturalidad y cercanía con los concursantes, que supo recoger y mejorar Roberto Leal en 2017, le hicieron ganarse al público.

Aquellos años de éxitos y en los que era considerado el yerno perfecto, contrastan con sus últimas apariciones en televisión. Tras años fuera de España, regresó rodeado de polémica por su relación con Miriam Saavedra. El presentador mostró una cara mucho menos amable en su paso por ‘GH VIP’.

A pesar de todo, ese regreso al foco mediático le sirvió para convertirse en presentador de ‘Granjero busca esposa’, que no funcionó en audiencias, y de ‘Sálvame snow week’. Mientras protagonizó más enfrentamientos en los platós con Saavedra y Mónica Hoyos, le llegarían más oportunidades.

Tras ser ‘Defensor de la audiencia’ en ‘Sálvame’ se convertiría en concursante de ‘Supervivientes 2019’, donde volvió a sacar su lado más polémico, encontrándose en el concurso con su expareja y madre de su hija.

La pandemia y el confinamiento le hicieron cambiar su forma de ver la vida, llegando a plantearse sus últimos movimientos en televisión. «He estado un año desaparecido y peleado con todo el mundo», comentó en septiembre de 2021 en ‘Sábado deluxe’.

«Yo pensaba que me iban a llamar para alguna sustitución para un programa o algo, pero nada. Sólo me llamaban para pelearme en los platós y no me sentía cómodo», confesaba. Por ese motivo, decidió parar y olvidar todo tipo de polémicas.

«Me he dedicado a poner mi vida en orden, a pasar tiempo con mi familia y estar en el campo. Me he comprado un terreno rústico», reconociendo que la pandemia y el confinamiento le han llevado a realizar cambios importantes en su vida.