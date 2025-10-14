El espacio más vibrante de Madrid vuelve a reinventarse con su nueva temporada y edición especial WAHLLOWEEN.

Madrid tiene muchos planes, pero sólo uno logra que la música, la gastronomía y la emoción se den la mano en una misma noche: WAH Show. El espectáculo que revolucionó el ocio en la capital regresa a El Espacio WAH en IFEMA Madrid con su quinta temporada, reafirmando un fenómeno que ya ha conquistado a más de medio millón de espectadores. Reconocido entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo, WAH Show combina la fuerza del directo con la espectacularidad visual y una puesta en escena que cruza géneros, estilos y emociones.

WAH no es sólo un show: es una experiencia completa. Antes de que se encienda la primera luz del escenario, los asistentes disfrutan de un Food Hall con propuestas gastronómicas de distintos rincones del mundo, desde cocina asiática y mexicana hasta opciones vegetarianas o cócteles premium.

Desde el primer acorde, el público se sumerge en un recorrido por la historia de la música, donde las grandes voces reinterpretan clásicos del rock, el soul o el pop con un despliegue escénico que no deja indiferente a nadie.

Después, el aftershow prolonga la fiesta con DJ en directo, copas y ese ambiente de celebración que hace que las noches en WAH terminen mucho más tarde de lo previsto. El resultado es un espectáculo totalmente inmersivo, donde cada detalle –la música, el sabor, la escenografía y la energía del público– forma parte de una misma historia.

Cosas que se celebran en WAH

En WAH no hace falta buscar una excusa para celebrar: el propio espectáculo ya es una fiesta. Pero si la hay, el lugar se convierte en el escenario perfecto para cualquier ocasión especial. Cumpleaños, aniversarios, reencuentros, eventos de empresa, despedidas o simplemente esas noches en las que uno quiere hacer algo diferente… todo encuentra su sitio en WAH Show.

Desde el momento en que se entra al recinto en IFEMA Madrid, la sensación es la de formar parte de algo único. El ambiente, el ritmo de la música, la decoración y la energía del público crean el contexto ideal para compartir, brindar y dejarse llevar.

Y es que celebrar en WAH es celebrar a lo grande. No se trata sólo de ver un espectáculo, sino de vivir una experiencia que mezcla emociones, sabores y recuerdos. Todo está diseñado para que cada visitante —ya sea parte del público o protagonista de su propio momento especial— se lleve la sensación de haber formado parte de algo irrepetible.

Celebraciones temáticas y especiales

Si algo define a WAH Show es su capacidad para reinventarse. Cada temporada, el espectáculo se transforma para celebrar las fechas más esperadas del año, sin perder su esencia ni su energía inconfundible. El escenario, la iluminación, la música y hasta la propuesta gastronómica se adaptan para convertir cada visita en una experiencia completamente distinta.

Este octubre, el espacio se transforma con su esperada edición de WAHLLOWEEN, donde la atmósfera se tiñe de misterio y diversión. El público acude disfrazado, las actuaciones se llenan de guiños visuales y musicales, y la ambientación del food hall convierte la velada en una noche de fantasía total. Además, el mejor disfraz de cada función, se llevará un premio especial.

WAH, un fenómeno que no deja de crecer

Cinco temporadas después de su estreno, WAH Show es ya un fenómeno cultural que ha transformado la forma de vivir el ocio en Madrid. Su mezcla única de música, gastronomía, tecnología y emoción ha conquistado a públicos de todas las edades, convirtiéndose en un referente del entretenimiento inmersivo en Europa.

En cada edición, WAH reinventa su historia, incorporando nuevas voces, números musicales inéditos y experiencias gastronómicas renovadas. Esa capacidad de evolucionar sin perder su esencia ha sido clave para mantener su éxito temporada tras temporada, hasta superar el medio millón de espectadores y lograr un nivel de fidelidad poco habitual en un espectáculo de gran formato.

Parte de su magia reside en que cada persona vive su propio WAH. Para unos, es el lugar donde celebrar algo importante; para otros, una cita imprescindible del fin de semana o el sitio donde descubrir un nuevo modo de disfrutar de la música en directo. Pero todos coinciden en algo: en WAH se siente algo distinto. Esa conexión emocional, esa energía colectiva que recorre el recinto desde la primera canción hasta el último aplauso, es la que convierte cada función en una celebración irrepetible.

Con su combinación de innovación, pasión y cercanía, WAH Show ha logrado situar a Madrid en el mapa del entretenimiento internacional de primer nivel. Y mientras continúa su expansión, mantiene intacta la filosofía que lo vio nacer: celebrar la vida a través de la música y el arte.

Porque si algo ha demostrado WAH es que siempre hay motivos para celebrar.

Horarios, entradas y cómo vivirlo todo

WAH Show estará disponible de jueves a domingo con funciones en distintos horarios:

Jueves a sábado: comienzo a las 19:30

Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30

Entradas desde 41€ y opciones VIP desde 91€, además de packs especiales para grupos y celebraciones, con la posibilidad de diseñar experiencias a medida.

Disponibles en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (Lunes a viernes de 9:00 a 22:00h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00h)